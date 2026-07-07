Entre todas las historias que se cuentan en Venezuela se encuentra la de un grupo de 200 mineros, quienes quedaron atrapados tras el fenómeno natural

Inicio / Internacional / Suben a 3,685 muertos y 16,740 heridos por sismos en Venezuela

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto registrado en Venezuela ascendió a 3,685 muertos y 16,740 heridos.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a la devastada Venezuela, donde un retén de 200 mineros se ha sumado a las labores de búsqueda.

Delcy Rodríguez pide ayuda a países sísmicos para enviar especialistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que pidió ayuda a "países sísmicos" como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas.

"Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado, los Gobiernos, para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieran ajustes".

En este contexto, prometió atender "todos los apartamentos, los edificios, impactados y afectados".

"Venezuela, hay que decir, es un país sísmico y lo seguirá siendo. Nosotros tenemos que atender todos nuestros procesos constructivos con una habilitación técnica para no poner en riesgo, en futuro, a la familia".

Entre todas las historias que pueblan Venezuela en estos momentos extremos se encuentra la de un grupo de 200 mineros, quienes quedaron atrapados al arriesgar su vida en busca de oro.

Cuando se cumplen trece días de los terremotos, un total de 14,634 personas siguen alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela.