Más de 250,000 personas escapan de incendios en Francia y España

Bomberos y autoridades de ambos países se vieron sorprendidos por la intensidad de los siniestros, alimentada por las altas temperaturas

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Más de 250,000 personas de Francia y España se han visto obligadas a desplazarse por la intensidad de los incendios forestales que arrasan con el territorio europeo.

Francia se preparó el sábado para utilizar un gran avión de carga adaptado para arrojar retardante de llama sobre un incendio forestal que obligó a evacuar a miles de personas.

Por esto, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo que el avión A400M se sumará a otros 18 aviones y helicópteros que arrojan agua y retardante y que libran lo que se espera sea una batalla “larga y muy difícil” contra el incendio que arrasa la región de Gironda, en el suroeste del país.

Con vientos que se esperan cambiar a dirección oeste a este el sábado por la tarde, lo que podría acercar más las llamas a Burdeos.

El gobierno movilizó a soldados para incorporarse a la lucha contra las llamas y envió 1.5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante. Por ello, autoridades ordenaron desalojar las viviendas que podrían resultar dañadas, incluidas aquellas partes de los suburbios occidentales de la ciudad y otras localidades y pueblos.

Los equipos de extinción de incendios se estaban reforzando el sábado con cientos de soldados y se estaban enviando con urgencia a la región de Gironda.

Los bomberos y las autoridades de ambos países se vieron sorprendidos por la intensidad de los siniestros, alimentada por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático.

Siniestros arrasan con España; los combaten más de 2,600 cuerpos de auxilio

Por su parte, los bomberos en España explican que los incendios se propagaron tan rápido y de forma tan violenta que no pudieron ser combatidos de frente.

Desplegaron a 2,600 bomberos, policías y otro personal de emergencia en dos incendios al oeste de Madrid, respaldados por 19 aviones y helicópteros de descarga de agua.

Las sucesivas olas de calor, que llegaron inusualmente temprano y con más fuerza este año, abrasando a Europa con temperaturas récord, han convertido los bosques y matorrales en polvorines.

Los incendios han arrasado 130,000 hectáreas de bosque en España en lo que va de año, frente al promedio anual de 100.000 hectáreas de la última década, dijo el sábado el presidente del gobierno del país, Pedro Sánchez, durante una visita a un puesto de mando al oeste de Madrid.