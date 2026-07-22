Trump recibe restos de cuatro soldados caídos en la guerra

El ritual es una de las tareas más solemnes de un comandante en jefe. Fue el tercero al que asiste Trump desde que inició la guerra en Irán en febrero

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El presidente Donald Trump rindió homenaje el miércoles a los cuatro militares estadounidenses que murieron en Oriente Medio y cuyos cuerpos fueron devueltos a sus familias en una base aérea en Delaware.

El mandatario saludó mientras cuatro féretros que contenían los restos de los militares eran escoltados fuera de un avión durante el traslado digno en la Base Aérea de Dover.

El ritual es una de las tareas más solemnes de un comandante en jefe. Fue el tercero al que asiste Trump desde que inició la guerra en Irán en febrero.

Horas más tarde, en un evento en Georgia, Trump describió el ritual como “la cosa más difícil que debo hacer”.

“He estado allí muchas veces antes”, dijo sobre Dover. “Esto fue, en particular, algo muy triste”.

Más temprano en el día, Trump dijo que su mensaje a las familias fue simple: “Los amamos. Amamos a su hijo”, señaló Trump a los periodistas .

Trump estuvo acompañado por funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. También estuvieron presentes el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, y el senador Chris Coons, demócrata por Delaware.

Durante el ritual, los féretros, cubiertos con la bandera estadounidense, son llevados desde el avión militar que los transportó hasta vehículos que los trasladarán a la instalación mortuoria en la base. Allí, los militares son preparados para su lugar de descanso final.

Trump promete represalias por cada muerte estadounidense

Estados Unidos ha lanzado múltiples ataques de represalia contra Irán mientras se desmorona un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Trump afirmó el lunes que cada vez que Irán mata a un soldado estadounidense, “¡pagarán por esa muerte muchas veces!”.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, han muerto 18 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.