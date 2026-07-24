Suben a tres los muertos por inundaciones en Texas

Las lluvias provocaron más de 500 rescates, mantienen comunidades aisladas y obligaron a emitir declaratorias de desastre en decenas de condados

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que aumentó a tres el número de personas fallecidas a causa de las inundaciones que han afectado al estado durante este mes y que han dejado cientos de rescates, daños materiales y comunidades incomunicadas.

Abbott informó que la tercera víctima murió después de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente el pasado lunes cuando intentaba cruzar una zona inundada.

El mandatario realizó un sobrevuelo sobre la ciudad de Cotulla, ubicada a unos 145 kilómetros al suroeste de San Antonio, para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento del río Nueces.

Persisten zonas aisladas por las inundaciones

De acuerdo con el gobernador, varias comunidades permanecen incomunicadas debido a los daños provocados por el agua, aunque el nivel del río Nueces ya alcanzó su punto máximo, con aproximadamente 8.8 metros, y se prevé que continúe descendiendo en los próximos días.

Sin embargo, Abbott advirtió que las zonas ubicadas río abajo seguirán registrando incrementos en el nivel del agua hasta principios de agosto, especialmente en el área del embalse del lago Corpus Christi.

"Cualquiera que viva, trabaje, se desplace o simplemente camine por zonas río abajo del Nueces debe estar consciente de los posibles peligros", señaló el gobernador.

Más de 500 rescates tras las lluvias

Las intensas precipitaciones afectaron diversas regiones del centro de Texas durante varios días, lo que obligó a las autoridades a realizar más de 500 rescates y atender daños en viviendas, negocios e infraestructura.

Abbott precisó que, pese al impacto de la tormenta tropical Bertha, que tocó tierra el jueves, las autoridades estatales no habían recibido reportes adicionales de viviendas o comercios inundados como consecuencia directa de ese fenómeno.

Texas solicita apoyo federal

Ante la magnitud de los daños, el gobernador emitió una declaratoria de desastre para 59 condados y solicitó al gobierno federal asistencia por desastre para 33 condados.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los niveles de los ríos y continúan con las labores de evaluación de daños, mientras exhortan a la población a evitar zonas inundadas y seguir las indicaciones de protección civil.