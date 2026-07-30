Autoridades regionales indicaron que los evacuados que regresen deben mantener sus celulares encendidos para recibir posibles alertas de desalojo

Inicio / Internacional / Más de 84 mil personas vuelven a casa tras incendios en Francia

Autoridades dieron luz verde para que más de 84 mil personas que fueron desalojadas por los incendios forestales que arrasaron en Francia, volvieran a casa.

Los esfuerzos de los bomberos se reflejan en esta decisión, debido a que superaron la fase más complicada en su batalla contra las llamas que han calcinado una superficie cuatro veces mayor que la de París.

Cuerpos de rescate combatieron las llamas el jueves en Reino Unido, España y Turquía, mientras sofocaban las llamaradas en el sureste de Francia, donde más de 224,000 personas fueron obligadas a desalojar sus residencias.

Los retornos autorizados anunciados el jueves en Francia abarcaban a nueve localidades que habían sido desalojadas, incluidas varias donde bomberos y aviones cisterna habían combatido rebrotes apenas en la víspera.

Autoridades sanitarias recomendaron que quienes regresen usen guantes y mascarillas mientras limpian y lavan los juguetes de los niños, los cuencos de comida y las patas de las mascotas.

Por su parte, la agencia de salud pública de Francia informó que los médicos de guardia y las salas de urgencias hospitalarias en Burdeos habían visto un aumento de casos de personas con asma el fin de semana pasado, cuando el incendio forestal seguía expulsando densas nubes de humo.

La prefectura regional indicó que los evacuados que regresen deben mantener sus celulares encendidos para recibir posibles alertas de evacuación y que deberían preparar maletas por si necesitan marcharse de nuevo.

Noche bastante tranquila debido a que controlaron el avance de este incendio

Autoridades locales reportaron una noche “bastante tranquila”, con un incendio que no ha crecido más allá de las 42,000 hectáreas ya arrasadas, una superficie cuatro veces mayor que la de París.

Cuadrillas con maquinaria pesada continuaron arrancando árboles y arbustos para abrir amplias franjas de terreno desnudo entre los bosques que se han quemado y los que se han salvado, intentando encajonar el inmenso incendio con nuevos cortafuegos.

Las sucesivas olas de calor han creado condiciones de sequedad extrema en amplias zonas del sur de Europa y emergencias para los equipos de bomberos, con incendios que estallan a medida que otros se extinguen.