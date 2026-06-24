Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano

Inicio / Internacional / Mayor apagón dejará a 64% de Cuba sin energía eléctrica

Más de 9.7 millones de ciudadanos en Cuba sufrirán alrededor de tres horas la falta de energía eléctrica, por lo que será considerado como el mayor apagón registrado en la isla.

Ante la profunda crisis energética que sufre el país caribeño desde hace dos años, la estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció que los apagones alcanzan desde hace más de un mes las 20 horas continuas diariamente, por lo que aviva el descontento social y se han reportado protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y caceroladas en varios municipios de la capital cubana.

Se prevé que el horario de mayor demanda de este miércoles tenga una capacidad de generación de 1,175 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,200 MW.

De esta forma, la diferencia entre oferta y demanda será de 2.025 MW y la afectación estimada alcanzará los 2.055 MW.

¿Por qué se originó esta crisis energética en Cuba?

Esta crisis se origina por contar con un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, así como por el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

Este sistema es responsable del 40% del mix, pero fue construido durante las décadas de 60 y 70, por lo que, debido al déficit crónico de inversiones y mantenimiento, sufre frecuentes averías.

Consecuencia de ello, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB).