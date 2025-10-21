Cerrar X
Se forma la tormenta tropical ‘Melissa’; prevén que sea huracán

La tormenta tropical ‘Melissa’ se formó en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica

  • 21
  • Octubre
    2025

La tormenta tropical ‘Melissa’ se formó en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El NHC emitió una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica activó una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Actualmente, ‘Melissa’ se encuentra a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h.

Se espera que durante el fin de semana pueda intensificarse y convertirse en huracán. El sistema se desplaza a 22 km/h hacia el oeste, aunque se prevé que gire hacia el noroeste y norte en los próximos días, acercándose al suroeste de Haití y Jamaica a finales de la semana.

El NHC advirtió que la tormenta podría presentar condiciones de huracán en Haití a partir del jueves y dejar entre 12,7 y 25,4 centímetros de lluvia hasta el viernes en Haití y República Dominicana.

Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana, aunque la trayectoria exacta y la velocidad de avance de Melissa generan incertidumbre sobre las cantidades precisas de lluvia.

“Las preparaciones para proteger la vida y las propiedades deberían estar completadas para el jueves”, insistió el organismo. También se esperan lluvias de entre 2,5 y 7,6 centímetros en Aruba, Puerto Rico y Jamaica hasta el viernes, con posibles “inundaciones repentinas y urbanas” en Puerto Rico. Cuba también fue instada a mantenerse atenta a los boletines sobre la trayectoria del sistema.

Con ‘Melissa’, suman 13 ciclones en el Atlántico este año, incluyendo los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo. Chantal ha sido la única que tocó tierra en Estados Unidos, causando dos muertos en Carolina del Norte en julio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó una temporada ciclónica “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales cinco a nueve podrían convertirse en huracanes.


