Huracán Melissa amenaza con impactos catastróficos en el Caribe

La tormenta tropical Melissa se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán en el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Jamaica y Haití se preparan este sábado para los impactos devastadores del fenómeno, que traerá lluvias torrenciales e inundaciones “catastróficas” en las próximas horas.

En Haití, al menos tres personas murieron esta semana debido a los efectos de Melissa, cuyos aguaceros provocaron graves deslizamientos de tierra. El NHC advirtió en su último boletín que el ciclón continuará ganando fuerza y podría convertirse mañana en un huracán mayor con potencial destructivo extremo.

