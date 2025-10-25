Cerrar X
Huracán Melissa amenaza con impactos catastróficos en el Caribe

La tormenta tropical Melissa se convirtió en huracán y amenaza a Jamaica y Haití con lluvias e inundaciones catastróficas, según el NHC

  • 25
  • Octubre
    2025

La tormenta tropical Melissa se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán en el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Jamaica y Haití se preparan este sábado para los impactos devastadores del fenómeno, que traerá lluvias torrenciales e inundaciones “catastróficas” en las próximas horas.

En Haití, al menos tres personas murieron esta semana debido a los efectos de Melissa, cuyos aguaceros provocaron graves deslizamientos de tierra. El NHC advirtió en su último boletín que el ciclón continuará ganando fuerza y podría convertirse mañana en un huracán mayor con potencial destructivo extremo.


