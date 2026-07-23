México es clave para inversión de Estados Unidos: Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que México continúa siendo un destino estratégico para la inversión estadounidense tras reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y empresas que operan en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el diplomático informó que sostuvo un encuentro con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, acompañado por representantes del sector empresarial estadounidense.

Según Johnson, la reunión tuvo como propósito reforzar la relación económica bilateral y destacar el papel que desempeña la iniciativa privada en el crecimiento de ambas naciones.

“Reafirmamos una prioridad simple: bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el sector privado impulsa el crecimiento, la inversión y las oportunidades económicas”, señaló el embajador.

Joined Neil Herrington, Senior Vice President for the Americas at the @USChamber, to meet with 🇺🇸 businesses and reaffirm a simple priority: under @POTUS @realDonaldTrump, the private sector drives growth, investment, and opportunity. American companies create jobs, strengthen… pic.twitter.com/vTbY448OhU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 23, 2026

Destacan papel de empresas estadounidenses

Durante el encuentro, Johnson destacó la contribución de las compañías estadounidenses que mantienen operaciones en México, al considerar que generan empleos, fortalecen la actividad económica y contribuyen al desarrollo regional.

“Las empresas estadounidenses crean empleos, fortalecen nuestras economías y amplían la prosperidad en ambos lados de la frontera”, escribió.

El diplomático también reiteró que la embajada estadounidense continuará respaldando a las compañías de su país establecidas en territorio mexicano.

Pese al mensaje de confianza hacia el mercado mexicano, la reunión no derivó en anuncios de nuevas inversiones, proyectos específicos ni compromisos económicos concretos.

Una agenda enfocada en inversión y cooperación

Cabe señalar que dicho encuentro forma parte de una serie de reuniones que Johnson ha sostenido desde que asumió el cargo en mayo de 2025 con organismos empresariales de México y Estados Unidos.

Entre ellas destacan conversaciones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre nearshoring y seguridad regional, encuentros con el Consejo Nacional Agropecuario relacionados con la seguridad alimentaria y reuniones con representantes del sector energético para abordar temas vinculados al comercio y la exportación de hidrocarburos.

En todos estos espacios, el embajador ha mantenido un discurso centrado en la promoción de la inversión privada como herramienta para impulsar la llamada “prosperidad compartida” entre ambos países.

La reunión ocurre en plena revisión del T-MEC

El acercamiento con empresarios se produce en un momento relevante para la relación económica bilateral.

Esta misma semana comenzó la tercera ronda de negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de que Washington rechazó el pasado 1 de julio una extensión automática del acuerdo por 16 años más.

En su lugar, Estados Unidos activó un mecanismo de revisiones anuales que se mantendrá hasta 2036, lo que abre una nueva etapa de diálogo entre los tres socios comerciales de Norteamérica.

Hasta ahora, no existe información oficial que relacione directamente la reunión empresarial encabezada por Johnson con las negociaciones del tratado comercial, aunque ambos acontecimientos coinciden en el tiempo.

Como parte de su agenda diplomática, Ronald Johnson también sostuvo esta semana una reunión con el canciller mexicano Roberto Velasco para revisar los temas prioritarios de la relación bilateral.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambas partes coincidieron en mantener la cooperación y el diálogo permanente.

“Se ratificó el trabajo coordinado entre ambos países con base en el respeto a las respectivas soberanías”, informó la dependencia mexicana.

Hasta el momento, ni la Cámara de Comercio de Estados Unidos ni organismos empresariales mexicanos han emitido comunicados adicionales sobre el encuentro.