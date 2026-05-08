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Internacional

Incautan más de 400 kilos de cocaína tras aterrizaje en Argentina

El gobierno destacó que la colaboración con EUA en materia de seguridad y combate al narcotráfico se ha fortalecido desde la llegada de Javier Milei.

  • 08
  • Mayo
    2026

El gobierno de Argentina informó sobre el decomiso de más de 400 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó en una pista clandestina en la provincia de Santa Fe.

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana, además de seis ciudadanos argentinos presuntamente vinculados con la organización criminal.

DEA aportó información para iniciar investigación

La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, señaló que la investigación comenzó a partir de información proporcionada por la DEA de EUA relacionada con vuelos clandestinos provenientes de Bolivia.

Las autoridades detectaron movimientos sospechosos vinculados a una pista ilegal cercana a la localidad de Vera, en la provincia de Santa Fe, ubicada a unos 700 kilómetros de Buenos Aires.

Monteoliva aseguró que las fuerzas federales realizaron tareas de inteligencia durante varias semanas hasta identificar el aterrizaje de la avioneta tipo Cessna utilizada para transportar la droga.

Autoridades bloquearon la pista para impedir escape

La funcionaria explicó que los agentes aseguraron el área antes del aterrizaje y colocaron obstáculos en la pista clandestina para evitar que los ocupantes pudieran escapar tras descender.

“Hace este procedimiento un hito histórico”, declaró la ministra durante una conferencia de prensa.

Además de la droga, las autoridades decomisaron camionetas, camiones, teléfonos celulares, equipos de comunicación, una antena satelital y bidones de combustible utilizados presuntamente para la logística de la operación.

Investigación apunta a vínculos con Sebastián Marset

Monteoliva indicó que uno de los números telefónicos investigados tenía conexiones con José Pedro Rojas Velasco, identificado como piloto dentro de la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Rojas Velasco fue asesinado en Bolivia el pasado 26 de abril, mientras que Marset fue detenido en marzo en Santa Cruz y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses.

El gobierno argentino destacó que la colaboración con EUA en materia de seguridad y combate al narcotráfico se ha fortalecido desde la llegada de Javier Milei a la presidencia a finales de 2023.

Las autoridades continúan investigando si la organización utilizaba rutas aéreas clandestinas de manera frecuente para introducir droga desde Bolivia hacia territorio argentino.


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