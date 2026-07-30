Agentes de la Guardia Civil española cortaron los accesos a la frontera y redirigieron a los marroquíes con la intención de no obstaculizar su paso

Inicio / Internacional / Miles de migrantes irrumpen en Ceuta y reavivan crisis fronteriza

Miles de migrantes provenientes de Marruecos arribaron este jueves por las costas de Ceuta, en una avalancha de personas que congregaron a más de cinco kilómetros de personas.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento del arribo de miles de extranjeros provenientes de Marruecos de forma descontrolada.

España ha caído. Miles de inmigrantes del norte de África han tomado el sur del territorio español y están ingresando en manada.



Las imágenes son impactantes, parece una especie de invasión zombie en pleno siglo XXI. Muy grave. pic.twitter.com/0lH2LJBqBs — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

A pesar de que las entradas irregulares se habían reducido hace unos días, se reactivaron durante las últimas horas, lo que provocó la oleada de inmigrantes. Cientos saltaron las vallas de protección y accedieron a Ceuta.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable". También agradeció el ministro a las autoridades marroquíes los esfuerzos de los últimos días, que impidieron miles de intentos de entrada irregular.

Por su parte, el miembro del Congreso de los Diputados de España, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España se encuentra en una crisis de seguridad nacional.

La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional.



Todo el apoyo a @JuanVivasLara y a la ciudad autónoma, que pide unánimemente y con toda la razón que se reconozca la… pic.twitter.com/33a9HMjPas — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2026

Agentes de la Guardia Civil española han cortado los accesos a la frontera y están redirigiendo a los marroquíes hacia un lado de la carretera con la intención de no obstaculizar el tránsito de personas y vehículos que pretenden cruzar legalmente la aduana.

España y Marruecos acuerdan entrega para afrontar crisis migratoria

Por esta grave situación, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta.

El Ministerio español del Interior destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de aproximadamente 2,000 inmigrantes.

El Tribunal Supremo español confirmó a primeros de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como "devoluciones en caliente", es decir, la expulsión inmediata.