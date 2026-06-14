Miles protestan por mejores condiciones para docentes en España

Miles de ciudadanos recorrieron las calles de Madrid y Barcelona para exigir mejores condiciones laborales y económicas para los docentes en España.

Entre los manifestantes se vieron a decenas de profesores, padres de familia junto con sus hijos y representantes de colectivos, quienes denunciaron la falta de apoyos para el alumnado con necesidades educativas específicas.

Barcelona alega por emergencia social; Madrid exige mayor financiación

En el caso de Barcelona, los manifestantes exigieron un nuevo pacto entre la Generalitat y los diferentes agentes del sector para hacer frente a la "emergencia social y educativa" en Cataluña. Mientras que en Madrid, el lema fue "Frente a los recortes, comunidad y unidad". La pública se defiende", donde se exigió más financiación en el sistema educativo.

De acuerdo con datos de los protestantes, esta manifestación comenzó a una semana del término de un curso escolar marcado por 23 jornadas de huelgas, algunas territoriales y otras generales.

La protesta fue organizada por los sindicatos Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT con el objetivo de reclamar mejoras educativas y laborales en la región.

Con el lema "Paremos la emergencia social y educativa" en la pancarta principal, la manifestación transcurrió en un ambiente familiar y con numerosas personas vestidas de amarillo.

En la manifestación se escucharon y leyeron consignas en carteles, tales como "menos policía y más educadores", "educación pública y de calidad" o "Niubó, dimisión", en alusión a la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.

Protestan contra la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño

En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes, amarillas —representación de las escuelas infantiles— y rojas —de lucha contra el calor en las aulas—, cientos de profesores, alumnos, familias y ciudadanos protestaron contra clases con condiciones "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y por la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

La secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CCOO, Aida San Millán adelantó que esta manifestación es la "antesala" a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

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