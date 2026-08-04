Redes sociales provocaron éxodo migratorio hacia Ceuta

Rumores sobre la apertura de la frontera movilizaron a miles de marroquíes hacia Ceuta y dejaron decenas de muertos durante el intento de cruce

Comenzó con publicaciones en Instagram que sugerían que la frontera de España con Marruecos se estaba abriendo. Luego llegaron usuarios de Facebook que rastreaban patrullas de guardacostas y videos en TikTok que mostraban por dónde nadar.

Tras muchas publicaciones compartidas y comentarios, miles de marroquíes se convencieron de que Europa estaba de pronto a su alcance.

En cuestión de horas, jóvenes empezaron a dirigirse hacia la frontera con el territorio español de Ceuta, en el norte de África. Autobuses abarrotados llegaron a la vecina ciudad marroquí de Fnideq. Los trenes regionales se llenaron. Los taxis también.

Para cuando las autoridades reaccionaron, se calcula que 60.000 personas habían llegado a Ceuta en apenas unos días, el mayor repunte migratorio entre Marruecos y España en años. Más de 80 migrantes murieron a ambos lados de la frontera, incluidos algunos que se ahogaron y otros que fallecieron en una estampida, informaron las autoridades.

Casi todos los migrantes que sobrevivieron regresaron pronto, pero las consecuencias de los hechos de la semana pasada perdurarán.

Los rumores comenzaron en internet

En la ciudad marroquí norteña de Larache, a unos 150 kilómetros (93 millas) de Ceuta, tres amigos vieron un video publicado por una cuenta de Instagram llamada Haraga Ceuta que afirmaba que la frontera estaría abierta. Haraga se refiere, en dialecto marroquí, a jóvenes migrantes que destruyen sus documentos de identificación e intentan cruzar a Europa de forma ilegal.

La publicación convenció a Anas Amrani, Yahya Harak e Ismail Atik de que valía la pena arriesgarse al viaje.

Para los migrantes que esperan llegar a territorio español, la ruta más común comienza en Fnideq, donde muchos intentan nadar unos 5 kilómetros (3 millas) bordeando el espigón fronterizo. Otros salen desde la aldea cercana de Belyounech.

Un video en TikTok trazaba el recorrido exacto que debían seguir los nadadores.

En grupos de Facebook como Fnideq Bab Sebta, los usuarios compartían capturas de pantalla de plataformas de seguimiento de embarcaciones para identificar momentos en que las patrullas de la guardia costera parecían menos intensas. Algunos pedían consejos sobre el uso de botes inflables. Otros anunciaban trajes de neopreno a la venta.

“Vi en internet que la frontera estaba abierta y decidí ir”, contó Omar Danbor, de 17 años, de Fnideq, mientras regresaba exhausto caminando por la costa.

No está claro quién estaba detrás de las afirmaciones de que la frontera estaba abierta ni quién operaba muchas de las cuentas en redes sociales, varias de las cuales fueron eliminadas poco después de los cruces. The Associated Press contactó a varias cuentas, pero no recibió respuesta.

Caos en el espigón

A medida que los migrantes llegaban a las costas de Ceuta, estalló un caos masivo en un estrecho espigón de concreto donde muchos intentaban trepar para llegar a tierra.

Según varios migrantes entrevistados por AP, la gente se apresuró a escalar al mismo tiempo sobre rocas resbaladizas, empujándose y trepando unos sobre otros. Varios dijeron que vieron a personas ser golpeadas y caer de vuelta al agua, quedando atrapadas bajo otros, sin poder salir a la superficie mientras los migrantes intentaban alcanzar tierra.

“Pisé la cara de un hombre muerto mientras salía trepando. Espero que Dios me perdone a mí y a todos aquellos cuyos cuerpos fueron encontrados”, relató Lahcen Kalouch, un migrante marroquí que llegó a Ceuta antes de regresar a casa, desconsolado.

Al menos 72 personas murieron del lado español de la frontera. Otras 11 murieron del lado marroquí.

Desde entonces, decenas de miles de migrantes han regresado a Marruecos, ya sea tras ser expulsados o por decisión propia debido a la falta de refugio, comida y agua en Ceuta.

Algunos malinterpretaron las nuevas medidas migratorias de España

Algunos migrantes entendieron mal recientes novedades legales en España, como las medidas de regularización migratoria del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y un fallo judicial que limita la capacidad de las autoridades para devolver de inmediato a los migrantes que nadan hasta Ceuta.

Los esfuerzos recientes de Sánchez para regularizar la migración estaban destinados únicamente a personas que ya vivían en España antes del 1 de enero, la mayoría procedentes de América Latina, que entraron legalmente en España pero se quedaron más allá del vencimiento de sus visados. Pero algunos en Marruecos interpretaron mal su política, creyendo que se les permitiría quedarse. Esa creencia se difundió en internet.

“Pedro Sánchez es un mentiroso. Nos dijo que si veníamos, conseguiríamos trabajos y papeles, pero nos devolvieron”, afirmó Adam Assil, un migrante de Casablanca, aunque Sánchez nunca hizo tal promesa.

Aunque los intentos de llegar a Ceuta son comunes, activistas por los derechos de los migrantes señalaron que este episodio fue distinto por la forma en que los rumores se multiplicaron en internet, alentando a miles de personas a dirigirse al enclave al mismo tiempo, en lugar de hacerlo en grupos más pequeños y dispersos.

Hubo fallas a ambos lados de la frontera

Las autoridades marroquíes dijeron que el pico migratoria no fue espontáneo. El Ministerio del Interior culpó a la “explotación del ámbito digital” y a “la difusión de desinformación”. Los funcionarios no ofrecieron pruebas, pero indicaron que se abrió una investigación. El gobierno de España hizo declaraciones similares.

Funcionarios de Ceuta dijeron que habían advertido al gobierno español sobre un aumento de llegadas antes de la gran aglomeración del jueves. El Ministerio español del Interior afirmó el lunes que no había recibido “ningún informe o advertencia respecto a la llegada masiva de personas a Ceuta”, y elogió la cooperación con las autoridades marroquíes para devolver a la mayoría de los migrantes.

“Nadie abordó cómo estas personas lograron vulnerar la frontera”, sostuvo Mustapha Azaitraoui, un geógrafo marroquí especializado en dinámicas migratorias. “Si un grupo grande de personas puede cruzar la frontera en estas circunstancias, sugiere un problema de seguridad más amplio que aún no se ha reconocido públicamente”.

Los migrantes rechazan las afirmaciones gubernamentales sobre contrabando

Tanto Marruecos como España atribuyeron la crisis de Ceuta a traficantes de personas y redes de trata, al afirmar que grupos criminales organizados alentaron los cruces masivos.

Pero los migrantes marroquíes que regresaron y fueron entrevistados por AP rechazaron en gran medida esa explicación.

“Nadie me llevó de contrabando. Quise ir por mi propia voluntad, pero ese país no vale todo este sacrificio”, expresó Kalouch.

“No hay mafias. La frontera estaba abierta y crucé. Pero ahora me arrepiento”, manifestó Danbor, con la ropa aún mojada tras hacer el viaje de regreso.

El Ministerio español del Interior indicó que las investigaciones sobre redes de tráfico de personas continúan y señaló que España y Marruecos han realizado operaciones conjuntas contra grupos de trata. El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió a preguntas sobre redes de tráfico de personas.

La falta de empleo es un factor clave

Se proyecta que la economía de Marruecos crezca un 4,5% este año, con grandes fábricas, puertos avanzados y ambiciones de convertirse en un centro regional de la industria automotriz.

Sin embargo, para muchos jóvenes marroquíes, esa transformación no se ha traducido en trabajo estable. El desempleo juvenil sigue siendo alto: el 37% de las personas de 15 a 24 años está sin trabajo. Entre los graduados universitarios, el desempleo se sitúa en casi el 20%. El sueño de migrar a menudo se refuerza con historias de familiares que se fueron y regresaron con autos, ropa nueva y moneda extranjera.

Uno de los que cruzó la frontera fue un joven de 16 años que creció a unas pocas decenas de millas de Ceuta. Europa siempre le había parecido un sueño lo bastante cercano como para verlo, pero imposible de alcanzar.

Así que, cuando vio una publicación en Facebook que sugería que la frontera estaba abierta y que miles estaban logrando cruzar, se sumó a la avalancha.

Días después, estaba de vuelta del lado marroquí, llorando mientras pedía dinero a desconocidos para un taxi a casa.

“Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon con porras. No hay nada para mí allí”, dijo el adolescente, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser estigmatizado tras su fallido intento de cruce fronterizo.

“Solo quería mantener a mi mamá”, añadió, secándose las lágrimas.