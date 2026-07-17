Mueren 20 niños y un adulto en accidente de autobús en Uganda

Un autobús escolar volcó en Uganda tras una excursión; murieron 20 niños y un adulto, mientras nueve menores permanecen graves

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Al menos 20 niños y un adulto murieron luego de que un autobús escolar que transportaba alumnos de primaria volcara cuando regresaba de una excursión educativa en el este de Uganda.

El accidente ocurrió la noche del jueves en el distrito de Kapchorwa, cuando el vehículo retornaba de una visita a las cataratas Sipi, informó la Fuerza de Policía de Uganda.

Decenas de menores resultaron heridos

De acuerdo con las autoridades, los sobrevivientes fueron trasladados a distintos hospitales. Entre ellos se encontraban tres adultos y varios estudiantes.

El ministro ugandés de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi, informó que más de 28 niños recibían atención médica y que nueve de ellos se encontraban en estado crítico.

El funcionario señaló que el adulto fallecido sería el fundador y director de la escuela King David Junior School, institución primaria ubicada en Kampala, de donde provenían los estudiantes.

I am deeply moved by the love, compassion, and humanity being demonstrated by the mothers and people of Kapchorwa.



What I’m witnessed is truly remarkable. Mothers are caring for the injured King David pupils as though they were their own children. Many have brought their own… pic.twitter.com/HOEcjh0PKB — Barugahara Balaam Ateenyi. (@BalaamBarugahar) July 17, 2026

Tras la tragedia, el ministro de Educación, John Muyingo, anunció la suspensión de todas las excursiones y recorridos escolares en el país como medida preventiva.

El autobús pertenecía a la King David Junior School y el accidente ocurrió en una zona cercana a la frontera entre Uganda y Kenia, aproximadamente a 300 kilómetros de Kampala.

Investigan las causas del accidente

Según un reporte preliminar de la policía, el conductor perdió el control del vehículo, que salió de la carretera, impactó contra una roca y posteriormente volcó.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron el autobús recostado sobre un costado, con el techo desprendido y los asientos expuestos. En la zona quedaron esparcidas mochilas, ropa y pertenencias de los pasajeros.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Uganda y suelen estar relacionados con el mal estado de los vehículos, exceso de velocidad y condiciones deficientes de las carreteras.

A inicios de este mes, al menos 14 personas murieron en el país tras el choque de un autobús contra un camión en una región remota del norte.

De acuerdo con datos de organismos internacionales, África registra los mayores índices de mortalidad vial del mundo, con más de 300 mil muertes anuales en carreteras y alrededor de 26 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.