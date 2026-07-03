Las autoridades informaron que la unidad viajaba con sobrecupo tras recoger pasajeros de otro autobús averiado y presuntamente circulaba a exceso de velocidad

Inicio / Internacional / Mueren 40 al caer autobús a barranco en Pakistán

Un accidente carretero dejó al menos 40 personas muertas y ocho heridas este viernes en el suroeste de Pakistán, luego de que un autobús de pasajeros perdiera el control y se precipitara a un barranco rocoso en una de las carreteras de la provincia de Baluchistán.

El percance ocurrió en la zona de Dana Sar, cerca de la frontera entre Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa. De acuerdo con las autoridades, la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad y llevaba más pasajeros de los permitidos.

Sobrecupo agravó la tragedia

El portavoz del gobierno de Baluchistán, Shahid Rind, informó que el autobús transportaba también a pasajeros de otra unidad que había sufrido una avería durante el trayecto con destino a Peshawar.

En total, el vehículo llevaba 48 personas a bordo cuando ocurrió el accidente, una condición que, de acuerdo con las primeras investigaciones, pudo influir en la magnitud de la tragedia.

Las autoridades indicaron que los equipos de rescate continúan con la identificación de las víctimas, mientras los ocho sobrevivientes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Uno de los heridos narró desde el hospital que varios pasajeros reclamaron al conductor por detenerse a recoger personas del autobús averiado.

Según su versión, durante la discusión uno de los pasajeros habría sujetado al conductor por el cuello, situación que provocó que perdiera el control del vehículo antes de caer al barranco.

Hasta el momento, este testimonio no ha sido confirmado por las autoridades y forma parte de la investigación que mantiene abierta la policía para esclarecer lo ocurrido.

Rescate e identificación de víctimas

Los cuerpos de las 40 personas fallecidas fueron trasladados a un hospital del distrito, mientras que los lesionados recibieron atención inicial en el lugar antes de ser llevados al hospital de Zhob.

El director general de los servicios de emergencia de Khyber Pakhtunkhwa, Shah Fahad, informó que su corporación trabaja de manera coordinada con los cuerpos de rescate de Baluchistán. Agregó que, una vez identificadas las víctimas, aquellas originarias de Khyber Pakhtunkhwa serán trasladadas a sus comunidades para facilitar su entrega a los familiares.

Gobierno expresa condolencias

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Además, instruyó a las autoridades a garantizar que los sobrevivientes reciban la mejor atención médica posible.

En el mismo sentido se pronunció el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, quien pidió que no se escatimen recursos para atender a los heridos.

Cabe señalar que los accidentes viales son recurrentes en Pakistán debido al deterioro de muchas carreteras, el incumplimiento de las normas de tránsito y las prácticas de conducción de riesgo, especialmente en regiones montañosas.

Apenas en mayo pasado, otro accidente en una autopista del noroeste del país dejó 17 personas muertas y cinco heridas, luego de que un minibús impactara contra un autobús estacionado.