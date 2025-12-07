Mueren exalcalde de Santiago de Anaya y su madre en accidente

Gregorio Jaén Gaspar, expresidente municipal de Santiago de Anaya (2006-2009), falleció junto a su madre, la artesana Epifanía Gaspar, en un accidente automovilístico ocurrido en el bulevar Felipe Ángeles de Pachuca.

El vehículo perdió el control

De acuerdo con reportes locales, el exalcalde conducía un Nissan Tiida blanco con dirección al sur cuando, al aproximarse a la rampa que conecta con una glorieta, perdió el control y se estrelló contra el muro de contención.

Gregorio Jaén Gaspar murió en el lugar del impacto.

Su madre, que viajaba como copiloto, fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades resguardan y abren investigación

El área fue acordonada por policías estatales y personal de Tránsito, mientras peritos realizaron las primeras diligencias. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

