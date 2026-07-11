La lancha rápida transportaba a 32 turistas y cuatro tripulantes cuando se volcó el sábado por la tarde poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai

Inicio / Internacional / Mueren 15 turistas en naufragio de lancha cerca de Vietnam

Una embarcación turística que regresaba de un viaje a una isla en el sur de Vietnam se volcó el sábado, lo que causó la muerte de 15 visitantes indios a menos de medio kilómetro (0,30 milla) de la costa, cuando los pasajeros gritaban pidiendo ayuda, indicaron autoridades y un testigo.

La lancha rápida transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó el sábado por la tarde poco después de salir de la isla Hon May Rut Ngoai, que está cerca de Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam, declararon autoridades, según las citaron los medios.

“El bote ni siquiera había recorrido medio kilómetro cuando simplemente se volcó”, dijo por teléfono a The Associated Press Ashish Kumar, un indio que presenció el accidente. “Gritamos: ‘¡Ayuda! ¡Ayuda!’”

Agregó que embarcaciones cercanas acudieron al lugar a toda prisa para el rescate. “Pero para entonces ya era demasiado tarde”, afirmó.

Kumar añadió que no había atención médica de emergencia disponible en la costa cuando los sobrevivientes fueron llevados de regreso.

Dijo que al menos algunos de los pasajeros estaban en un viaje de empresa organizado por su empleador, que fabrica teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos.

Tres de sus amigos estaban en el barco.

“Dos han muerto, y del otro me dijeron que está crítico”, subrayó.

Lava International de India, un fabricante de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, confirmó que algunos de sus empleados y socios de canal estaban entre los involucrados en el accidente.