Mueren 28 tras incendio en fábrica de calzado en China

Un incendio registrado en una fábrica de calzado de la ciudad de Jinjiang, en la provincia china de Fujian, dejó al menos 28 personas muertas y varios afectados

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Un incendio en una fábrica de calzado de la ciudad de Jinjiang, en la provincia oriental de Fujian, dejó un saldo de 28 personas fallecidas, en uno de los accidentes industriales más mortales registrados en China durante los últimos años.

El siniestro se registró la mañana de este jueves en las instalaciones de la empresa Huiteng, dedicada a la fabricación de calzado.

De acuerdo con reportes oficiales, al momento del incendio había 239 personas dentro del inmueble, entre trabajadores y visitantes.

Las autoridades informaron que 213 personas lograron ser evacuadas o rescatadas del edificio, sin embargo dos personas murieron tras ser trasladadas a un hospital y posteriormente fueron localizados sin vida otros 26 trabajadores que permanecían desaparecidos.

Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para combatir las llamas y realizar labores de búsqueda entre los restos de la estructura.

Imágenes difundidas por medios estatales mostraron un edificio de varios pisos severamente dañado por el fuego, con amplias zonas carbonizadas y densas columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.

Material inflamable aceleró el fuego

Las primeras investigaciones indican que el incendio comenzó en el primer piso de un edificio de concreto de cinco niveles, donde operaban un taller y un almacén.

Según información de la televisión estatal CCTV, entre los materiales consumidos por las llamas se encontraban componentes utilizados para la fabricación de calzado, altamente inflamables, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Además, autoridades de bomberos señalaron que grandes cantidades de material para suelas estaban almacenadas en las escaleras del inmueble, dificultando el acceso de los equipos de rescate y las tareas para controlar el incendio.

Más de 500 rescatistas participaron en la emergencia

El Departamento de Bomberos movilizó inicialmente 183 elementos y 35 unidades de emergencia para atender el siniestro. Las llamas fueron controladas después de aproximadamente cuatro horas de trabajo continuo.

Posteriormente, más de 500 personas participaron en las labores de búsqueda y rescate para localizar a los trabajadores desaparecidos y asegurar el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente la causa que originó el incendio.

Detienen a responsables de la empresa

Tras la tragedia, las autoridades confirmaron la detención del propietario de la fábrica y de otras personas relacionadas con la operación de la empresa.

Asimismo, las cuentas de la compañía fueron congeladas mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles negligencias o violaciones a las normas de seguridad industrial.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó realizar una investigación exhaustiva del caso y exigió que se finquen responsabilidades a quienes resulten involucrados.