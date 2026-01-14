Podcast
Internacional

Mueren al menos 30 tras colapsar grúa sobre un tren

Al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el colapso de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Una grúa utilizada en la construcción de un tramo ferroviario elevado colapsó este miércoles sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia, provocando un descarrilamiento y un incendio que dejaron al menos 30 personas muertas y decenas de heridos.

El accidente ocurrió en la provincia de Nakhon Ratchasima, cuando el tren cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani.

De acuerdo con las autoridades locales, a bordo viajaban cerca de 171 personas y al menos cuatro permanecen desaparecidas.

Escenas de caos y rescate

Imágenes difundidas por medios tailandeses mostraron densas columnas de humo y vagones volcados con severos daños estructurales.

Rescatistas trabajaron durante horas entre los restos del convoy y partes metálicas de la grúa esparcidas sobre la vía.

Incluso, captaron a equipos de emergencia auxiliando a sobrevivientes desde los vagones destrozados, algunos con perforaciones visibles en sus costados.

Investigación en marcha

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación inmediata para esclarecer las causas del colapso.

Por su parte, las autoridades analizan posibles fallas estructurales y el impacto de las lluvias recientes, factor que ya había sido señalado en accidentes previos en la misma región.

Proyecto bajo escrutinio

Cabe señalar que el tramo afectado forma parte del ferrocarril de alta velocidad que conecta Bangkok con Nong Khai, en la frontera con Laos, un proyecto clave para enlazar el sudeste asiático con China. 

La obra, valuada en unos $16,800 millones de dólares, es ejecutada por la empresa tailandesa Italian-Thai Development, con diseño y supervisión a cargo de una firma china.

El Departamento de Ferrocarriles de Tailandia informó que evalúa acciones legales contra el contratista, mientras que los daños al tren fueron estimados en más de $3.2 millones de dólares.

 


