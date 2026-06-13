Mueren cinco militares tras desplome de avión en India

Cinco integrantes de la Fuerza Aérea de India murieron luego de que un avión de transporte AN-32 se estrellara durante un vuelo de entrenamiento rutinario en el estado de Assam, al noreste del país.

El accidente ocurrió cerca de la zona de Jorhat, informó la corporación militar mediante un comunicado difundido en redes sociales. Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar labores de rescate e investigación.

Restos quedaron esparcidos en el lugar

Imágenes difundidas desde la zona mostraron fragmentos de la aeronave distribuidos en un campo. La Fuerza Aérea expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que brindará apoyo durante este proceso.

🇮🇳🛩 Varios muertos al estrellarse un avión militar en el noreste de la India



El incidente ocurrió mientras la aeronave, un AN-32 de la Fuerza Aérea India, aterrizaba en el recinto de la base de Jorhat. Se incendió por el impacto, según medios locales.



🚨 El accidente se cobró… pic.twitter.com/YblVvYRaWh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 13, 2026

El hecho ocurre meses después de otro accidente militar registrado en Assam, donde dos pilotos murieron tras el desplome de un avión de combate Sukhoi Su-30MKI durante una misión de entrenamiento.

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