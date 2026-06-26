Mueren tres mujeres tras agresión en vivienda de Reynosa

Personal especializado en delitos cometidos contra mujeres participa en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Una agresión registrada la mañana de este viernes en un domicilio de Reynosa dejó como saldo tres mujeres fallecidas y dos personas lesionadas, de acuerdo con información proporcionada por autoridades que acudieron al lugar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 7:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Rodolfo Garza Cantú, a la altura de la calle Tercera, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Una de las víctimas muere mientras recibía atención médica

De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas murió mientras era trasladada para recibir atención médica, en tanto que un hombre y una mujer permanecen hospitalizados. Autoridades confirmaron además que tres menores que se encontraban dentro del inmueble resultaron ilesos.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Debido a que entre las víctimas hay mujeres, personal especializado en delitos cometidos contra mujeres participa en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, trascendió que la familia presuntamente había recibido amenazas con anterioridad e incluso otra vivienda relacionada habría sido blanco de disparos, información que hasta el momento forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente por la autoridad.