Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_17_T092243_229_28610e6693
Internacional

Mueren cinco presos en intento de motín en Colombia

Cinco detenidos murieron y otros siete resultaron heridos durante un intento de motín registrado dentro de una estación de policía

  • 17
  • Septiembre
    2025

Cinco detenidos murieron y otros siete resultaron heridos durante un intento de motín registrado dentro de una estación de policía del departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, informó este miércoles la policía.

El motín se originó la noche del martes en la estación de policía de Funza, un municipio a 20 kilómetros al oeste de Bogotá, donde se registró un incendio al parecer originado por los presos que habrían prendido fuego a una colchoneta, indicó la institución en un comunicado.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró en la red social X que los bomberos evacuaron a tres de los detenidos que salieron “por sus propios medios” y fueron trasladados a un hospital.

Horas después otros internos fueron conducidos a hospitales por malestares respiratorios y allí algunos fallaron, según Rey.

La policía afirmó que otros siete detenidos heridos se encontraban aún en el hospital con pronósticos reservados.

El gobernador pidió a la policía y a la fiscalía que investigaran las causas del motín y de la muerte de los cinco detenidos.

En Colombia las estaciones de policía son usualmente utilizadas para albergar a detenidos que esperan ser trasladados a una cárcel cuando avanza su proceso judicial.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

340441df_59c6_403b_bc2f_b41eda6a4f86_71792d5192
Suman 180 detenidos por delitos en el transporte público
sheinbaum_comandante_25fc7a771a
Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez por ingreso ilegal: Sheinbaum
Captura_de_pantalla_2025_09_17_a_la_s_09_27_45_20c5409efa
Roban seis kilos de oro en el Museo Nacional de Historia Natural
publicidad

Últimas Noticias

6777ad87c3f355b42bdbbdc2626c72e18ebeceb9w_bb870e2c8f
Papa envía 'aliento, solidaridad y esperanza' al pueblo de México
AP_25261758813817_5f4b2085db
Trump insinúa que tropas de EUA podrían regresar a Afganistán
miguel_dedf7df86c
Invita Miguel Flores a brigada de testamentos
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×