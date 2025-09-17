Mueren cinco presos en intento de motín en Colombia

Cinco detenidos murieron y otros siete resultaron heridos durante un intento de motín registrado dentro de una estación de policía del departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, informó este miércoles la policía.

El motín se originó la noche del martes en la estación de policía de Funza, un municipio a 20 kilómetros al oeste de Bogotá, donde se registró un incendio al parecer originado por los presos que habrían prendido fuego a una colchoneta, indicó la institución en un comunicado.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró en la red social X que los bomberos evacuaron a tres de los detenidos que salieron “por sus propios medios” y fueron trasladados a un hospital.

Horas después otros internos fueron conducidos a hospitales por malestares respiratorios y allí algunos fallaron, según Rey.

La policía afirmó que otros siete detenidos heridos se encontraban aún en el hospital con pronósticos reservados.

El gobernador pidió a la policía y a la fiscalía que investigaran las causas del motín y de la muerte de los cinco detenidos.

En Colombia las estaciones de policía son usualmente utilizadas para albergar a detenidos que esperan ser trasladados a una cárcel cuando avanza su proceso judicial.