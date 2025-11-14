Cerrar X
Internacional

Mueren seis personas por consumir alcohol adulterado en el Caribe

Fuentes extraoficiales señalaron que podrían existir dos muertes adicionales, aunque las autoridades mantienen la cifra oficial con seis

  • 14
  • Noviembre
    2025

Al menos seis personas perdieron la vida en las últimas horas en Honduras luego de consumir alcohol adulterado en el Caribe este viernes.

De acuerdo con director general de la Policía Nacional, se informó que los fallecimientos se registraron en el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida.

Fuentes extraoficiales señalaron que podrían existir dos muertes adicionales, aunque las autoridades mantienen la cifra oficial de seis confirmadas.

Fiscales el Ministerio Público y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazaron al lugar para investigar el caso y levantar los cuerpos, aunque confirmó que dos de ellos ya habían sido sepultados.

La portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix, dijo que se realizarán las diligencias necesarias para determinar la causa exacta de las muertes.

"No podemos asegurar que estos decesos se hayan producido por la ingesta de un supuesto alcohol adulterado; será hasta que se hagan las autopsias correspondientes y se realicen los estudios pertinentes que podamos confirmar o no esos extremos”, explicó.


