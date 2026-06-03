Mueren tres marinos británicos tras caída de helicóptero 

Tres integrantes de la Marina Real británica murieron la madrugada de este miércoles luego de que el helicóptero militar en el que viajaban se estrellara durante un ejercicio de entrenamiento en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra.

El accidente ocurrió poco antes de las 4:00 de la mañana cerca de la localidad de Sourton, una zona donde habitualmente se realizan maniobras militares y operaciones de adiestramiento aéreo.

La aeronave involucrada fue un Merlin Mk4, uno de los helicópteros utilizados por las fuerzas armadas británicas para misiones de transporte, apoyo operativo y despliegue de tropas.

El comandante de la Marina Real, el general Gwyn Jenkins, confirmó el fallecimiento de los tres tripulantes y expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

"Estoy profundamente entristecido de compartir la noticia de que tres tripulantes a bordo de un helicóptero Merlin Mk4 de la Marina Real han muerto después de que se estrellara en las primeras horas de esta mañana cerca de Sourton, Devon", señaló Jenkins en un comunicado.

Las autoridades británicas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, aunque hasta el momento no se ha informado si la tragedia estuvo relacionada con una falla mecánica, condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor operativo.

Tras el impacto, equipos de emergencia, personal militar y cuerpos especializados acudieron al lugar para asegurar la zona y comenzar las labores periciales. Las autoridades también confirmaron que las familias de los fallecidos ya fueron notificadas.

De acuerdo con reportes preliminares, el helicóptero cayó en un área rural cercana a instalaciones utilizadas para entrenamiento militar.

Algunos residentes reportaron haber escuchado un fuerte estruendo durante la madrugada antes de que se confirmara el accidente.

El Merlin Mk4, una pieza clave de la aviación naval británica

El Merlin Mk4 forma parte de la flota de helicópteros de la Marina Real y es una de las aeronaves más versátiles empleadas por las fuerzas armadas del Reino Unido. Su diseño le permite operar tanto desde bases terrestres como desde buques militares.

Este modelo suele contar con una tripulación de cuatro personas y tiene capacidad para transportar hasta 24 soldados equipados.

Entre sus funciones se encuentran operaciones de apoyo anfibio, transporte de personal, traslado de carga, patrullaje marítimo, búsqueda, rescate y tareas especializadas en entornos navales.

Además de sus capacidades de transporte, la familia de helicópteros Merlin ha sido utilizada durante años en operaciones de vigilancia y guerra antisubmarina, convirtiéndose en una de las plataformas más importantes para la defensa marítima británica.

Accidente reaviva preocupación por la seguridad en entrenamientos

La muerte de los tres marinos representa uno de los incidentes más graves registrados recientemente durante actividades de entrenamiento de la Marina Real británica.

Mientras continúan las investigaciones, el Ministerio de Defensa indicó que proporcionará información adicional conforme avancen las indagatorias.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer qué ocurrió durante los minutos previos al desplome del helicóptero.

La Marina Real señaló que su prioridad inmediata es brindar apoyo a las familias de las víctimas y colaborar plenamente con los especialistas encargados de determinar las circunstancias que derivaron en el accidente.

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