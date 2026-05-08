Mueren tres excursionistas tras erupción de volcán en Indonesia

Una fuerte erupción del monte Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, dejó tres excursionistas muertos y varios heridos en la isla de Halmahera, luego de que un grupo de escaladores ingresara a una zona restringida pese a las advertencias de las autoridades.

El volcán hizo erupción la mañana del viernes y expulsó una enorme columna de ceniza de aproximadamente 10 kilómetros de altura, lo que provocó operaciones de rescate en condiciones consideradas de alto riesgo por las autoridades indonesias.

Excursionistas ignoraron restricciones en el monte Dukono

De acuerdo con la policía de Halmahera del Norte, cerca de 20 personas iniciaron el ascenso al volcán el jueves, aunque existían restricciones debido al alto nivel de alerta del Dukono.

El jefe policial Erlichson Pasaribu informó que los excursionistas decidieron continuar pese a las prohibiciones establecidas alrededor del cráter.

“Sabían que estaba prohibido escalar porque la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante”, declaró el funcionario.

Las autoridades detallaron que tres hombres murieron en el lugar tras la erupción: dos ciudadanos de Singapur y un indonesio. Además, cinco personas resultaron heridas durante la emergencia.

Hasta el viernes por la tarde, 14 excursionistas habían sido evacuados con vida, entre ellos siete extranjeros. Equipos de rescate continuaban buscando a otras personas que intentaban descender de la montaña.

La erupción lanzó ceniza a más de 10 kilómetros

La Agencia Geológica de Indonesia señaló que la erupción ocurrió a las 7:41 horas locales y quedó registrada en sismógrafos durante más de 16 minutos.

El monte Dukono lanzó una densa nube de ceniza gris y negra que se desplazó hacia el norte, mientras la actividad volcánica permanecía elevada.

Las autoridades explicaron que el volcán se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto y ha mostrado un incremento importante de actividad explosiva desde finales de marzo.

Según datos oficiales, desde el 30 de marzo se han registrado cerca de 200 erupciones, con un promedio aproximado de 95 explosiones diarias.

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