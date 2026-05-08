Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_72_e61fc30dfb
Internacional

Mueren tres excursionistas tras erupción de volcán en Indonesia

El jefe policial Erlichson Pasaribu informó que los excursionistas decidieron continuar pese a las prohibiciones establecidas alrededor del cráter.

  • 08
  • Mayo
    2026

Una fuerte erupción del monte Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, dejó tres excursionistas muertos y varios heridos en la isla de Halmahera, luego de que un grupo de escaladores ingresara a una zona restringida pese a las advertencias de las autoridades.

El volcán hizo erupción la mañana del viernes y expulsó una enorme columna de ceniza de aproximadamente 10 kilómetros de altura, lo que provocó operaciones de rescate en condiciones consideradas de alto riesgo por las autoridades indonesias.

Excursionistas ignoraron restricciones en el monte Dukono

De acuerdo con la policía de Halmahera del Norte, cerca de 20 personas iniciaron el ascenso al volcán el jueves, aunque existían restricciones debido al alto nivel de alerta del Dukono.

El jefe policial Erlichson Pasaribu informó que los excursionistas decidieron continuar pese a las prohibiciones establecidas alrededor del cráter.

“Sabían que estaba prohibido escalar porque la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante”, declaró el funcionario.

Las autoridades detallaron que tres hombres murieron en el lugar tras la erupción: dos ciudadanos de Singapur y un indonesio. Además, cinco personas resultaron heridas durante la emergencia.

Hasta el viernes por la tarde, 14 excursionistas habían sido evacuados con vida, entre ellos siete extranjeros. Equipos de rescate continuaban buscando a otras personas que intentaban descender de la montaña.

La erupción lanzó ceniza a más de 10 kilómetros

La Agencia Geológica de Indonesia señaló que la erupción ocurrió a las 7:41 horas locales y quedó registrada en sismógrafos durante más de 16 minutos.

El monte Dukono lanzó una densa nube de ceniza gris y negra que se desplazó hacia el norte, mientras la actividad volcánica permanecía elevada.

Las autoridades explicaron que el volcán se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto y ha mostrado un incremento importante de actividad explosiva desde finales de marzo.

Según datos oficiales, desde el 30 de marzo se han registrado cerca de 200 erupciones, con un promedio aproximado de 95 explosiones diarias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

filipinas_sismo_sacude_volcan_717975d87c
Sismo sacude Filipinas; casi 200 mil afectados por erupción
eua_cuba_reunion_3656bb5a55
Cuba confirma reunión con EUA en medio de tensiones bilaterales
scooter_san_pedro_bf4d3d9eda
Inicia San Pedro programa de micromovilidad con scooters
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_7_9e51aeb92d
Gwyneth Paltrow y Chris Martin se reencuentran por su hija Apple
EH_FOTO_VERTICAL_5_dedbb6eb4b
Caen presuntos robacoches en CDMX con 5 toneladas de autopartes
EH_FOTO_VERTICAL_4_da412e8377
Suman otro fraude a falso gestor de pensiones en NL
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×