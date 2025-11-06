Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T102750_531_43364e2105
Internacional

Nancy Pelosi descarta reelección para Cámara de Representantes

Hizo un llamado a la acción para continuar con un legado de décadas para establecer agendas en Estados Unidos y en todo el mundo

  • 06
  • Noviembre
    2025

Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, lo que pondrá fin a su carrera como la primera mujer en ocupar el cargo de titular en la instancia legislativa de los Estados Unidos.

Mediante un video, señaló que su primer lema de campaña fue “una voz que será escuchada”, por lo que se convirtió en una oradora “cuya voz ciertamente sería escuchada”.

Esta decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones intermedias del próximo año. Algunos se van a regañadientes, otros con determinación, pero muchos enfrentan los desafíos de recién llegados ansiosos por liderar el Partido Demócrata y enfrentar al presidente Donald Trump.

Se desempeñó un papel crucial en el esfuerzo de redistribución de distritos de California, la Propuesta 50, y el regreso del partido en las elecciones de este mes. Mantiene un calendario robusto de eventos públicos y de recaudación de fondos para el partido, y su anunciada partida desencadena una batalla de sucesión en casa y deja abiertas preguntas sobre quién ocupará su papel de liderazgo tras bambalinas en el Capitolio.

El legado de Pelosi como presidenta de la Cámara no solo se debe a que fue la primera mujer en ocupar el puesto, sino también a lo que hizo con el mazo, aprovechando los enormes poderes que conlleva dirigir el conjunto de oficinas con vista al National Mall.

Con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y el senador demócrata Harry Reid de Nevada como líder del Senado, la sesión del Congreso de 2009-2010 terminó siendo una de las más productivas desde la era de Johnson.

En la campaña de ese año, Pelosi le dijo a The Associated Press que, si los demócratas de la Cámara ganaban, ella mostraría el “poder del mazo”.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T122808_470_5db852a85c
Trump afirma que 'pueden aprender' sobre inmigración con Hungría
dinamarca_redes_sociales_6468142692
Dinamarca prohibirá acceso a redes sociales a menores de 15 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T082308_427_552add0c26
Alud en mina deja 12 personas sin vida en República del Congo
publicidad

Últimas Noticias

Eugenio_Montiel_Amoroso_0b3a410113
Anuncia Fomerrey descuentos y bonificaciones por El Buen Fin
EH_UNA_FOTO_0402e89ac4
UEFA alista cambios de clasificación para Mundial y Eurocopa
EH_DOS_FOTOS_2025_11_07_T145007_259_7677cceb3b
Vinculan al acosador de Sheinbaum por caso adicional en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×