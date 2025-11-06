Nancy Pelosi descarta reelección para Cámara de Representantes

Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, lo que pondrá fin a su carrera como la primera mujer en ocupar el cargo de titular en la instancia legislativa de los Estados Unidos.

Mediante un video, señaló que su primer lema de campaña fue “una voz que será escuchada”, por lo que se convirtió en una oradora “cuya voz ciertamente sería escuchada”.

Esta decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones intermedias del próximo año. Algunos se van a regañadientes, otros con determinación, pero muchos enfrentan los desafíos de recién llegados ansiosos por liderar el Partido Demócrata y enfrentar al presidente Donald Trump.

Se desempeñó un papel crucial en el esfuerzo de redistribución de distritos de California, la Propuesta 50, y el regreso del partido en las elecciones de este mes. Mantiene un calendario robusto de eventos públicos y de recaudación de fondos para el partido, y su anunciada partida desencadena una batalla de sucesión en casa y deja abiertas preguntas sobre quién ocupará su papel de liderazgo tras bambalinas en el Capitolio.

El legado de Pelosi como presidenta de la Cámara no solo se debe a que fue la primera mujer en ocupar el puesto, sino también a lo que hizo con el mazo, aprovechando los enormes poderes que conlleva dirigir el conjunto de oficinas con vista al National Mall.

Con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y el senador demócrata Harry Reid de Nevada como líder del Senado, la sesión del Congreso de 2009-2010 terminó siendo una de las más productivas desde la era de Johnson.

En la campaña de ese año, Pelosi le dijo a The Associated Press que, si los demócratas de la Cámara ganaban, ella mostraría el “poder del mazo”.

