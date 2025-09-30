Sentencian a 29 años a 'La Karo' ligada a Los Zetas

Un juez dictó sentencia condenatoria de 29 años de prisión en contra de Nancy Huerta Ramírez, alias La Karo, identificada como integrante de la organización criminal Los Zetas, por los delitos de secuestro y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Nayarit, informó que además se le impuso una multa de 132 mil 322 pesos.

Los hechos se remontan a 2014, cuando Huerta fue detenida en un inmueble de la colonia Granjas de San Isidro, en Puebla, y puesta a disposición del Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”.

Tras los procedimientos judiciales, el Ministerio Público de la Federación acreditó su responsabilidad en los delitos imputados.

En otro caso, la FGR obtuvo vinculación a proceso contra Armando Pineda Meneses por el delito de contra la salud, tras el aseguramiento de una tonelada 482 kilos de clorhidrato de metanfetamina en un tractocamión inspeccionado en el puesto de control “El Rosario”, en Baja California.

El conductor quedó bajo prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla la investigación complementaria en un plazo de tres meses.

