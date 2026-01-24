Detienen en Ecatepec a presunta líder de red de extorsión

Nancy Palomo Taborda, de 52 años y conocida como Valeria, fue detenida en flagrancia durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La mujer, de nacionalidad colombiana, es señalada como integrante de la facción criminal Golden Roma, vinculada al grupo delictivo La Chokiza.

Vínculos con extorsión y otros delitos

De acuerdo con las investigaciones, Palomo Taborda habría asumido el lugar de Zulma Yanet Santa, alias La Güera, dentro de la estructura criminal dedicada a la extorsión bajo la modalidad de “préstamo gota a gota”, así como a homicidios y secuestros.

Golden Roma es identificada como una célula operada por La Chokiza, organización cuyo líder, Alejandro “N”, alias El Choko, fue capturado en septiembre de 2025.

La Secretaría de Marina informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia en las que participaron elementos de la Marina, la Policía Metropolitana de Ecatepec y personal de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron a la mujer en posesión de narcóticos con fines de comercio y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada, sin contar con autorización legal.

Tras su detención, se le ofreció comunicación con su representación consular, opción que rechazó.

Tanto la detenida como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.

