Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T143124_926_60d8e06bee
Nacional

Detienen en Ecatepec a presunta líder de red de extorsión

Autoridades capturaron en flagrancia a Nancy Palomo Taborda, presunta integrante de Golden Roma, vinculada a extorsión, homicidios y secuestros

  • 24
  • Enero
    2026

Nancy Palomo Taborda, de 52 años y conocida como Valeria, fue detenida en flagrancia durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La mujer, de nacionalidad colombiana, es señalada como integrante de la facción criminal Golden Roma, vinculada al grupo delictivo La Chokiza.

Vínculos con extorsión y otros delitos

De acuerdo con las investigaciones, Palomo Taborda habría asumido el lugar de Zulma Yanet Santa, alias La Güera, dentro de la estructura criminal dedicada a la extorsión bajo la modalidad de “préstamo gota a gota”, así como a homicidios y secuestros.

Golden Roma es identificada como una célula operada por La Chokiza, organización cuyo líder, Alejandro “N”, alias El Choko, fue capturado en septiembre de 2025.

La Secretaría de Marina informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia en las que participaron elementos de la Marina, la Policía Metropolitana de Ecatepec y personal de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron a la mujer en posesión de narcóticos con fines de comercio y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada, sin contar con autorización legal.

Tras su detención, se le ofreció comunicación con su representación consular, opción que rechazó.

Tanto la detenida como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T143522_995_a4699e79d8
Edmundo González exige respuestas tras denuncia de su hija
medium_Transportistas_de_Nuevo_Leon_se_amparan_contra_restriccion_de_horarios_al_transporte_pesado_eb68d21b28_83b1d94824
San Pedro y transportistas acuerdan señalización contra extorsión
detienen_en_acapulco_a_jesus_n_presunto_responsable_de_triple_homicidio_76a2501410
Detienen a presunto triple homicida en Acapulco
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_7_9bf1b8f5b3
Justin Gaethje vence a Paddy Pimblett y conquista título interino
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T141529_992_c78ee5ab3c
Activa DIF NL y PCNL 'Operativo Carrusel' por intenso frío
cae_rayo_simpatizantes_jair_bolsonaro_brasil_a197f6c2cb
Cae rayo a simpatizantes de Bolsonaro en Brasil; van 72 heridos
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×