NASA reduce al 0.28 % el riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4

La NASA ha actualizó el jueves sus cálculos sobre el asteroide 2024 YR4, reduciendo la probabilidad de impacto con la Tierra al 0.28%, luego de haberla situado previamente en 3.1% y posteriormente en 1.5%.

Además la Agencia Espacial Europea (ESA) también ajustó su evaluación, disminuyendo el riesgo al 0.16%, lo que refuerza la tendencia a la baja de la amenaza de colisión con nuestro planeta.

El 2024 YR4 fue descubierto el pasado 27 de diciembre y tiene un diámetro estimado de entre 40 y 90 metros. En los últimos días, alcanzó la mayor probabilidad de impacto registrada para un asteroide de más de 30 metros, con una estimación de hasta 2.8% por parte de la ESA, superando la amenaza que en su momento representó el asteroide Apophis en 2004.

En línea con las nuevas observaciones, tanto la NASA como la ESA han ajustado la clasificación del asteroide en la Escala de Turín, que mide la peligrosidad de los objetos cercanos a la Tierra. Inicialmente, el 2024 YR4 fue clasificado en nivel 3, lo que indicaba un evento que requería atención de los astrónomos.

Sin embargo, con los datos más recientes, se ha degradado a nivel 1, lo que significa que el impacto es "extremadamente improbable y no es motivo de preocupación pública".

De acuerdo con la NASA, la disminución del riesgo de impacto se debe a la mejora en las condiciones de observación. Durante la última semana, la visibilidad estuvo limitada por la luna llena, lo que dificultó las mediciones precisas de la trayectoria del asteroide.

Ahora, con cielos más despejados, los astrónomos han logrado obtener datos más detallados, lo que ha permitido ajustar la trayectoria de la roca espacial y reducir la amenaza de colisión.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped from 2.8% to 0.16%.



Thanks to new observations, Earth is now at the edge of our shrinking ‘uncertainty window.’



If this trend continues, the risk may soon reach 0%. pic.twitter.com/2yoeLaCLVO