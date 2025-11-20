NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS

La NASA publicó el miércoles las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar del que se tiene constancia que ha atravesado el sistema solar.

Su estudio, afirma la agencia, permitirá comprender mejor cómo se forman y se comportan los cuerpos provenientes de otros sistemas estelares.

Las fotografías más cercanas fueron tomadas en octubre por la cámara HiRISE del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, cuando el cometa pasó a unos 30 millones de kilómetros de Marte.

En ellas puede verse una ligera mancha luminosa sobre un fondo oscuro, correspondiente al paso del cometa.

All eyes on 3I/ATLAS! ☄️👀



As this interstellar comet zips through our solar system, NASA spacecraft are watching.



A roundup of what we’ve seen so far 👉 https://t.co/cZz5PlnVk6



Tomorrow, Nov. 20, we’re doing a deep dive into each of these images and answering your questions.… pic.twitter.com/lftX8yrSjT — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 19, 2025

El róver Perseverance también capturó imágenes donde el cometa aparece como un trazo difuminado entre las estrellas. Nicky Fox, administradora asociada de la NASA, aseguró que estas observaciones permiten detectar diferencias notables entre 3I/ATLAS y los cometas típicos del sistema solar.

Fox subrayó que el visitante interestelar nunca representó un riesgo para la Tierra, ya que pasó a más del doble de la distancia entre el planeta y el Sol.

No obstante, su estudio desde suelo terrestre fue complicado debido a la posición de la Tierra respecto al Sol durante su acercamiento.

Por otra parte, la NASA informó que telescopios como el Hubble y el James Webb participaron en la observación, lo que permitió obtener datos más precisos del fenómeno.

Para Fox, descubrimientos como este serán cada vez más frecuentes gracias a los avances tecnológicos en detección espacial.

Cabe recordar que el cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de este año por el telescopio ATLAS ubicado en Río Hurtado, Chile.

Aunque inicialmente se creía que sería demasiado tenue para ser identificado, su brillo aumentó inesperadamente, haciéndose visible para los instrumentos científicos.

Comentarios