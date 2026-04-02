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Internacional

Artemis II envía mensaje histórico rumbo a la Luna

Los astronautas de la NASA compartieron las primeras palabras desde el espacio al iniciar su viaje al satélite natural, en un hito que no ocurría desde 1972

  • 02
  • Abril
    2026

Desde el espacio, los astronautas de la misión Artemis II enviaron su primer mensaje rumbo a la Luna, marcando un hecho histórico que no ocurría desde 1972.

Luego de confirmar que todo estaba en orden, la NASA autorizó el encendido de motores de la cápsula Orion, que abandonó la órbita terrestre para colocarse en una trayectoria hacia el satélite natural.

“Con este viaje a la Luna, no abandonamos la Tierra, la elegimos”, expresó la astronauta Christina Koch desde la nave.

La maniobra clave ocurrió a las 19:49 horas (tiempo del este), cuando Orion activó su motor principal durante casi seis minutos, generando un impulso de 6,000 libras que encamina a la tripulación —integrada por tres estadounidenses y un canadiense— a rodear la Luna en aproximadamente cuatro días, sin realizar aterrizaje.

Mensaje al mundo

En una videoconferencia, los astronautas compartieron sus primeras impresiones desde el espacio. “Esto es solo el comienzo”, afirmó el piloto Victor Glover, quien reconoció la sorpresa por el lanzamiento, pero aseguró que aún queda gran parte de la misión por delante.

Por su parte, el comandante Reid Wiseman destacó que uno de los primeros pensamientos de la tripulación fue enviar un saludo a sus familias, con quienes aún no han podido comunicarse directamente.

También describió la experiencia de observar la Tierra desde el espacio como algo impactante: “ver el planeta completo, de polo a polo”.

Durante la transmisión, la mascota de la misión, llamada Rise, flotó frente a los astronautas mientras respondían preguntas.

Wiseman subrayó que la maniobra de inyección translunar fue uno de los momentos más tensos de la misión y reconoció la magnitud del reto: “Esto no tiene nada de normal, es un esfuerzo hercúleo”, concluyó.


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