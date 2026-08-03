Nauru, el tercer país más pequeño del mundo, cambia su nombre

La decisión impulsará el cambio de nombre de sus aeronaves y barcos nacionales. El gobierno ya estaba buscando que otros países e instituciones internacionales

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Nauru, considerado el tercer país más pequeño del mundo, modificó este lunes su nombre a República de Naoero.

De acuerdo con su presidente David Adeang, esto se debe a que el nuevo nombre cuenta con mayor consonancia con la ortografía y la pronunciación en el idioma nacional.

“Este cambio propuesto busca honrar de manera más fiel el patrimonio de nuestra nación, nuestro idioma y nuestra identidad”, afirmó el mandatario.

¿Dónde se encuentra la República de Naoero?

Este país cuenta con más de 12,000 residentes, después de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano. El diminuto atolón de coral y piedra caliza fue colonizado por Alemania y más tarde administrado por Australia antes de convertirse en una república independiente en 1968.

Este es uno de los más expuestos del mundo al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, lo que ha llevado al gobierno a buscar inversión en el extranjero mediante un programa de ciudadanía de pago destinado a financiar el traslado de personas e infraestructura lejos del océano que avanza.

El gobierno indicó en el comunicado de la semana pasada que, tras “amplias discusiones”, los legisladores habían decidido que no era necesaria una votación pública.

“Si bien un referéndum tiene como objetivo determinar la voluntad del pueblo, el nombre Naoero nunca se ha perdido, sino que ha estado esperando ser plenamente asumido”, señaló el comunicado.

La denominación “ya es la identidad del pueblo, está en el escudo nacional y se usa en la comunidad; y, lo que es importante, está permitida por la Constitución”, añadió.

El diminuto reino africano de Esuatini, antes Suazilandia, volvió a su nombre histórico en 2018. Otros países han buscado el cambio como una especie de reposicionamiento de marca, como hizo Turquía cuando Ankara pidió a las Naciones Unidas en 2022 que comenzaran a llamar al país Türkiye, como la nación es conocida dentro de sus fronteras.

La decisión impulsará el cambio de nombre de sus aeronaves y barcos nacionales. El gobierno ya estaba buscando que otros países e instituciones internacionales reconocieran el cambio, indicó el comunicado.