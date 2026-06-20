Vance viaja a Suiza en la primera ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Suiza para iniciar negociaciones con Irán sobre el programa nuclear y el alto el fuego en Líbano

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprendió este sábado un viaje a Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán, programada para este domingo en el complejo de Bürgenstock.

Antes de abordar su vuelo, el funcionario señaló que su estancia será breve, pero confía en lograr avances en temas clave para la estabilidad regional.

Temas centrales del diálogo

Vance explicó que las conversaciones se centrarán principalmente en el programa nuclear iraní y en la consolidación del alto el fuego en el Líbano.

“Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos”, declaró.

Asimismo, anticipó que la delegación iraní también planteará sus propios intereses durante el encuentro.

El vicepresidente reconoció que, pese a la tensión reciente, la situación en la región muestra señales de mejora, aunque persiste el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Indicó que uno de los principales desafíos es romper el ciclo de ataques y represalias que dificulta la consolidación de la tregua.

“Hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer”, añadió.

Participación internacional

En las negociaciones también estarán presentes el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, así como el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Además, representantes de Pakistán y Catar participarán como mediadores en el diálogo.

Desde Teherán, Araqchí ha señalado que su país exige el cumplimiento de los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento antes de avanzar en las conversaciones.

Entre estos puntos destaca el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Las negociaciones se dan en el marco del memorando firmado recientemente entre Estados Unidos e Irán, el cual establece un periodo de 60 días de tregua con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

Este proceso busca poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, en el que también ha participado Israel.