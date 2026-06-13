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Internacional

Pentágono: muerte de jefe del ‘Tren de Aragua’ es mensaje claro

El Pentágono afirmó que la muerte de Niño Guerrero demuestra que no habrá refugio para grupos criminales en América Latina

  • 13
  • Junio
    2026

El Pentágono aseguró este sábado que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua, representa un mensaje contundente para América Latina sobre el compromiso de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Washington y Caracas informaron el viernes sobre la muerte del presunto líder criminal durante una operación conjunta realizada en el sur de Venezuela.

Patrick Weaver, subjefe de gabinete del Pentágono, afirmó a través de la red social X que la operación demuestra que no existen refugios seguros para quienes participan en actividades criminales en el continente.

"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio", señaló.

Operación conjunta en Venezuela

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, la operación se desarrolló en el sureste del estado Bolívar, donde se registraron enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada.

Las autoridades venezolanas indicaron que la acción contó con apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia entre ambos países.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque "rápido y letal" para eliminar al líder criminal, y destacó la coordinación con autoridades venezolanas.

Trump aseguró además que los integrantes del Tren de Aragua ya no cuentan con un santuario en Venezuela ni en ninguna otra región.

Quién era Niño Guerrero

Héctor Guerrero Flores era considerado por las autoridades estadounidenses como el principal dirigente del Tren de Aragua, organización criminal surgida en 2014 en el estado venezolano de Aragua y que posteriormente expandió sus operaciones a varios países de Sudamérica.

Según fiscales federales de Nueva York, Guerrero Flores fue el responsable de transformar a la agrupación de una banda carcelaria en una organización criminal con presencia internacional.

En diciembre pasado, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra 70 integrantes del grupo, incluido su líder, por delitos relacionados con asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Niño Guerrero.

Tras la intervención militar del penal de Tocorón en septiembre de 2023, el gobierno venezolano aseguró haber desmantelado completamente al Tren de Aragua. Sin embargo, Guerrero Flores permanecía prófugo de la justicia.

De acuerdo con informes de análisis criminal, durante su permanencia en Tocorón consolidó el poder de la organización y amplió sus actividades ilícitas dentro y fuera de Venezuela.


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