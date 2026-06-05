Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nino_fenomeno_clima2_c876832ac0
Tamaulipas

Inhibe El Niño desarrollo de ciclones; no riesgo de inundaciones

Los pronósticos indican que habrá menos sistemas tropicales y lluvias por debajo del promedio en varias zonas del estado, a diferencia de temporadas anteriores

  • 05
  • Junio
    2026

A pesar de las recientes lluvias que se han presentado en casi toda la entidad, prácticamente en todo el mes de mayo y desde el inicio de este 2026, la presencia del fenómeno de El Niño este año reducirá la formación e intensidad de huracanes en el Golfo de México. 

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, dijo que este fenómeno deja a Tamaulipas con una temporada ciclónica menos activa. 

De acuerdo con el funcionario, los pronósticos indican que habrá menos sistemas tropicales y lluvias por debajo del promedio en varias zonas del estado, a diferencia de temporadas anteriores. 

El efecto de El Niño inhibe el desarrollo de ciclones al incrementar los vientos en altura sobre el Atlántico, lo que dificulta que las tormentas se organicen.

Pese al escenario favorable, González de la Fuente señaló que no se bajará la guardia. 

“Estamos listos, el área de Meteorología está haciendo su trabajo, no nadamás con esta temporada sino en todo el año en la diferentes estaciones; estamos en contacto con las diversas coordinaciones municipales de Protección Civil”, dijo González de la Fuente. 

“Tenemos los protocolos listos. La coordinación está activa y cualquier riesgo se comunicará de inmediato a la población”, aseguró.

Presencia de fenómenos en la temporada 

Las estimaciones para el Atlántico contemplan entre 13 y 17 fenómenos tropicales, de los cuales entre cinco y siete podrían evolucionar a huracán. Sin embargo, El Niño podría dejar esas cifras por debajo del pronóstico y disminuir la probabilidad de impacto directo en Tamaulipas.

Lluvias y calor en esta temporada de huracanes 

En cuanto a lluvias, junio tendrá precipitaciones relevantes, pero julio y agosto se perfilan más secos y calurosos. 

Dijo que para septiembre y octubre se prevé un repunte de la actividad tropical.

El coordinador advirtió que, aunque no se espera un impacto directo de huracán, el riesgo por inundaciones se mantiene. 

Los escurrimientos de zonas serranas y las lluvias fuertes pueden afectar municipios costeros, además de Xicoténcatl, Gómez Farías y El Mante, identificados como puntos vulnerables.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_30_07_1_e094d46402
Localizan sana y salva a menor desaparecida en Díaz Ordaz
Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_27_05_9d2cae3f74
Colectivo localiza restos humanos durante búsqueda en Reynosa
Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_27_04_3f2fe13a73
Cruz Roja Reynosa enfrenta posible embargo laboral
publicidad

Últimas Noticias

AP_26157535747138_f427e9c780
Irán viaja a México en medio de polémica por visas
el_horizonte_info7_mx_2026_06_06_T125408_464_9a2a1a4d03
Responde James Rodríguez a hija de Petro tras polémica por foto
HK_Jh_Qaf_Xk_A_Arum_J_4dfc215611
México y EUA fortalecen cooperación en seguridad marítima
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×