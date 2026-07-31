Niños migrantes podrían ser deportados de EUA por fin de contrato

Hoy es el último día de vigencia de un contrato en virtud del cual el gobierno federal paga servicios jurídicos para niños que ingresan a EUA sin un padre

Activistas por los derechos de los inmigrantes advierten que decenas de miles de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos podrían perder su representación legal en los tribunales de inmigración y correr un mayor riesgo de ser deportados, mientras el gobierno del presidente Donald Trump permite que venza un contrato con proveedores de servicios jurídicos.

El viernes es el último día de vigencia de un contrato en virtud del cual el gobierno federal paga servicios jurídicos para niños que ingresan a Estados Unidos sin un padre o tutor. El gobierno subcontrata esos servicios a una red de casi 100 grupos jurídicos en todo el país, los cuales brindan servicios a unos 20.000 niños.

El gobierno de Trump no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre por qué deja vencer el contrato. Pero esto ocurre mientras el gobierno redobla sus empeños para cumplir su política de deportaciones masivas, y después de que los niños migrantes se convirtieran en un objetivo de expulsión del país durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Dentro del contrato que está a punto de vencer, los grupos jurídicos pueden ingresar a albergues financiados por el gobierno y dar presentaciones a los niños para que conozcan sus derechos legales, así como representarlos directamente mientras atraviesan los procedimientos en los tribunales de inmigración.

Pero, al terminar ese contrato, los proveedores señalan que no está claro qué ocurrirá el lunes ni si podrán visitar a sus clientes en los albergues donde viven.

“No tenemos idea de qué va a pasar con esos niños la próxima semana. No sabemos si van a tener representación jurídica. Hasta ahora, el gobierno no ha identificado quién se hará cargo de esta representación”, señaló Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella El Paso, en una conferencia de prensa esta semana. Actualmente la organización representa a 243 niños en el oeste de Texas y Nuevo México que no cuentan con acompañante.

Los proveedores dicen que su capacidad para ingresar a los albergues, verificar cómo están sus clientes y dar presentaciones a los recién llegados es una importante medida de supervisión para una población vulnerable. Los proveedores advierten que, sin un abogado que los asista en el tribunal y los ayude a sortear las complejidades de la ley migratoria, será mucho más probable que los menores sean deportados a los países de los que inicialmente huyeron.

“El gobierno trata de eliminar nuestro trabajo en este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, manifestó López.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de cuidar a los niños migrantes no acompañados mientras están bajo custodia del gobierno y que administra el contrato, no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.