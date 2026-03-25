Ecuador destaca colaboración con EUA en lucha contra narcotráfico

Ecuador y Estados Unidos mantienen un estrecho intercambio de información para luchar contra el crimen organizado en aguas internacionales del océano Pacífico.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos del crimen organizado cuentan con varias embarcaciones que utilizan para el tráfico de droga.

“Estamos trabajando de la mano con Estados Unidos. Hay equipos de ellos que están siendo utilizados para ubicar objetivos" criminales tanto en suelo ecuatoriano como en el Pacífico, donde “más de seis embarcaciones, que iban con droga, han sido destruidas” afirmó.

Militares de Ecuador también efectuaron diversos bombardeos, especialmente en la Amazonia, para destruir instalaciones que, de acuerdo con las autoridades, correspondían a grupos criminales.

Como evidencia de la estrecha colaboración entre los dos países, se anunció recientemente la apertura de una oficina del Bureau de Investigaciones Federales (FBI) en Quito, con la que están colaborando alrededor de medio centenar de policías ecuatorianos.

Otro elemento de los vínculos binacionales fue la invitación del presidente Donald Trump al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa hace casi tres semanas para formar parte, junto a 12 mandatarios de la región, de una iniciativa multinacional contra el narcotráfico y el crimen organizado denominado "Escudo de las Américas".

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