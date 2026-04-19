Petro demandará a Noboa por vincularlo con narcotraficante 'Fito'
Noboa afirmó que Petro 'se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito'
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este último lo vinculara con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito".
En redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que esto ocurrió después de que Noboa mencionara en una entrevista que, durante una visita a la ciudad de Manta en 2025, se reunió con un grupo delictivo vinculado a dicho narcotraficante.
"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro.
Noboa afirmó que Petro "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito", en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.
Petro respondió a esas declaraciones al explicar que esta visita se dio luego de asistir en Quito a la segunda posesión presidencial de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.
"El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador", agregó Petro.
Esta no es la primera vez que ambos países manifiestan tensiones. Tan solo hace dos días, el propio Gustavo Petro acusó a la administración de Ecuador de que "deriva al fascismo".
Gustavo Petro acusa que Ecuador 'deriva al fascismo'
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Ecuador “está pasando al fascismo” al denunciar presuntos actos de tortura y cuestionar el trato al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente encarcelado.
A través de la red social X, Petro aseguró que en el país vecino se está “ilegalizando la oposición y criminalizando la política”, además de acusar que Glas estaría siendo sometido a condiciones inhumanas.
