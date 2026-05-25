Director de la OMS viajará a Congo ante avance del brote de ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará este martes a la República Democrática del Congo (RDC) para supervisar personalmente la respuesta internacional al brote de ébola que ya deja alrededor de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos.

El funcionario anunció el desplazamiento durante una reunión ministerial organizada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para África, donde reconoció que la epidemia se está propagando más rápido que la capacidad de respuesta sanitaria.

“Estamos ampliando las acciones con carácter urgente, pero en este momento la epidemia nos está superando en velocidad”, admitió Tedros.

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OMS reconoce retraso en detección

Tedros explicó que uno de los principales problemas fue el retraso en la detección inicial del brote, situación que permitió que el virus se extendiera rápidamente en distintas comunidades del este congoleño.

“Ahora estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápidamente”, señaló.

El director viajará acompañado de Chikwe Ihekweazu, responsable del programa de emergencias sanitarias del organismo internacional.

La OMS alertó además que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para la cepa Bundibugyo, variante responsable del brote actual y que solo había provocado dos epidemias previas, registradas en 2007 y 2012.

La falta de herramientas médicas especializadas ha complicado el control de la enfermedad, cuya tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 50%.

Otro de los factores que agravan la crisis sanitaria es la tensión social en las zonas afectadas, donde persiste una fuerte desconfianza hacia organismos internacionales y autoridades extranjeras.

Tedros informó que en los últimos días se registraron dos incidentes de seguridad en instalaciones sanitarias vinculadas con la atención de pacientes infectados.

“Existe una desconfianza significativa de la población local hacia las autoridades externas”, lamentó.

OMS mantiene alerta máxima en Congo

El pasado viernes, la OMS elevó a “muy alto” el nivel de riesgo del brote dentro de la República Democrática del Congo, mientras que el riesgo regional para África subsahariana permanece en nivel “alto”.

A nivel global, el organismo mantiene la amenaza en categoría “baja”, aunque continúa monitoreando la propagación del virus en países vecinos.

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