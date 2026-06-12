OMS alerta que ébola sigue expandiéndose en República del Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo y extendiéndose hacia nuevas regiones, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

Desde la provincia de Ituri, considerada actualmente el principal foco de la epidemia, el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier le Polain, señaló que el virus sigue avanzando más rápido de lo que las autoridades logran detectar.

“Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja que la magnitud real es probablemente mayor de lo que se está detectando”, explicó el especialista durante una teleconferencia.

De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud congoleño, hasta el jueves se habían contabilizado 676 casos confirmados de ébola y 136 personas fallecidas.

La movilidad y la violencia complican la respuesta

Aunque la República Democrática del Congo cuenta con personal médico con experiencia en el manejo de brotes de ébola, la OMS reconoció que existen múltiples factores que están dificultando el control de la enfermedad.

Entre ellos destacan la constante movilidad de la población, la fragilidad del sistema sanitario y la inseguridad generada por los grupos armados que operan en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Le Polain señaló que la situación en terreno es especialmente preocupante debido al impacto que la epidemia está teniendo sobre las comunidades afectadas.

“El brote tiene un impacto devastador en el terreno”, afirmó.

La combinación de desplazamientos frecuentes de la población y zonas con acceso limitado para los equipos de salud ha complicado las labores de rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica.

Uno de los principales focos de preocupación para la OMS y las organizaciones humanitarias que trabajan en la región es la posibilidad de que el virus alcance ciudades más pobladas o incremente su presencia fuera de las fronteras congoleñas.

El actual brote está asociado a la cepa Bundibugyo, una variante de la familia del ébola para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado.

La expansión hacia áreas urbanas podría incrementar significativamente el riesgo de transmisión y dificultar aún más las estrategias de contención.

Uganda registra contagios importados

Cabe señalar que la propagación del brote ya ha tenido repercusiones fuera de la República Democrática del Congo.

Uganda se mantiene como el segundo país más afectado por esta emergencia sanitaria, con 19 contagios confirmados hasta el momento.

De esos casos, 14 son considerados importados desde territorio congoleño y dos personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de la región han intensificado los controles fronterizos y las acciones de vigilancia para evitar una expansión mayor.

La OMS aseguró que mantiene apoyo permanente a las autoridades congoleñas mediante el fortalecimiento de laboratorios, la ampliación de la vigilancia epidemiológica, la participación comunitaria, la prevención de infecciones y la atención médica a pacientes.

Sin embargo, el organismo reconoció que todavía existen importantes vacíos de información.

Le Polain admitió que permanecen “puntos ciegos” en algunas áreas consideradas de alto riesgo, lo que impide conocer con exactitud el verdadero alcance de la epidemia.

Además, las autoridades sanitarias aún no pueden determinar con precisión la tasa real de mortalidad ni todas las características clínicas asociadas a este brote.

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