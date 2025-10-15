ONU alerta crisis por mercurio en río Atrato, Colombia

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la contaminación por mercurio, derivada de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Atrato en Colombia, ha generado una “grave y continua crisis de derechos humanos”.

Esta situación pone en riesgo la salud y la supervivencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen del río para su alimentación, agua y cultura.

En una carta publicada este martes, tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación al gobierno colombiano por el cumplimiento insuficiente de un fallo de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como una entidad legal con derecho a protección y restauración.

“Han pasado diez años y hemos visto que la implementación y el cumplimiento de los términos de esa decisión han sido insuficientes”, declaró Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos.

Orellana señaló que “una gran parte del problema se origina en la presencia del crimen organizado: contrabando de mercurio, contrabando de oro y corrupción en las fuerzas militares y policiales”.

