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Nacional

México pide eliminar el derecho de veto en la ONU

La secretaria mexicana llamó a reformar el sistema multilateral y advirtió que el unilateralismo pone en riesgo la democracia global.

  • 18
  • Abril
    2026

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, pidió este sábado eliminar el derecho de veto en la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que este mecanismo “paraliza” la acción internacional frente a los grandes desafíos globales.

Durante su participación en el foro Global Progressive Mobilisation, celebrado en Barcelona, la funcionaria advirtió que “ningún país por muy poderoso que sea puede seguir comportándose unilateralmente”.

Llamado a reformar el sistema global

Bárcena subrayó la necesidad de transformar el sistema internacional para hacerlo más equitativo.

“Debemos eliminar de Naciones Unidas el veto que paraliza; la respuesta progresista debe ser global, solidaria y renovada”, afirmó durante la clausura del encuentro.

La también excanciller destacó que la paz mundial depende de una reforma profunda del organismo multilateral.

En su discurso, la funcionaria insistió en que el mundo enfrenta un escenario “fragmentado”, por lo que reforzar el multilateralismo es más urgente que nunca.

“La paz solo se va a lograr si contamos con unas Naciones Unidas más equitativas y simétricas”, sostuvo.

Respaldo a líderes españoles

Bárcena agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por impulsar el foro, y coincidió con el llamado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la importancia de apostar por la paz.

Asimismo, enfatizó que la democracia internacional enfrenta riesgos que deben ser atendidos desde una visión progresista.

La secretaria concluyó con un llamado a renovar el sistema multilateral global.

“Necesitamos un sistema nuevo, que represente a todas y todos. Hoy más que nunca necesitamos una visión progresista porque la democracia no se defiende sola”, sentenció.


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