Israel y Líbano iniciarán tercera ronda de negociaciones de paz

Representantes de Israel y del Líbano iniciarán este jueves en Washington la tercera ronda de negociaciones de paz, en medio de un escenario marcado por nuevos bombardeos israelíes en territorio libanés pese a la tregua acordada en abril.

Las conversaciones serán encabezadas por delegaciones diplomáticas de ambos países, que continúan sin mantener relaciones oficiales.

Por parte del Líbano participarán la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam.

Del lado israelí acudirán el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional, Yossi Draznin.

Estados Unidos, que mantiene el papel de mediador en el proceso, estará representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee; y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

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Persisten ataques pese al alto el fuego acordado en abril

Israel y el Líbano ya celebraron dos rondas previas de contactos el pasado 14 y 23 de abril, encuentros que derivaron en un acuerdo de alto el fuego tras el aumento de hostilidades relacionado con la guerra entre Irán e Israel.

Sin embargo, la situación en la frontera continúa siendo tensa, Israel ha mantenido ataques sobre distintas zonas del territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras que el grupo chií Hezbollah, que no forma parte de las negociaciones, ha respondido principalmente contra posiciones militares presentes en el Líbano.

El incremento de ataques en las últimas semanas ha generado preocupación internacional sobre la viabilidad de las conversaciones y el riesgo de una nueva escalada regional.

De acuerdo con cifras de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL), entre el viernes y el lunes fueron detectados 1,296 proyectiles atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y 64 trayectorias de proyectiles vinculadas a Hizbulá.

ONU pide respetar el cese al fuego

Ante el deterioro de la situación, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió con urgencia el miércoles respetar el alto el fuego, especialmente después de varios ataques israelíes registrados contra vehículos en la carretera que conecta el sur del Líbano con Beirut.

Las nuevas negociaciones son vistas como un intento clave para contener el conflicto en la frontera y evitar que los enfrentamientos deriven en una confrontación de mayor escala en Medio Oriente.

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