ONU vincula ola de calor extrema con crisis climática

El responsable de la ONU para el clima ha declarado que la ola de calor extrema que azota partes de Europa occidental a principios de mes es "un brutal recordatorio de los crecientes impactos de la crisis climática", después de que Francia y el Reino Unido registraran nuevos récords de temperatura para mayo durante dos días consecutivos.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, declaró el miércoles que el "principal culpable" era la quema de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad, conocida por ser el principal motor del cambio climático.

“La ciencia demuestra claramente que el cambio climático provocado por el ser humano está haciendo que estas olas de calor sean más frecuentes y extremas”, dijo Stiell, mientras Francia, España y el Reino Unido sufrían temperaturas sofocantes propias de julio o agosto.

“Proteger las vidas humanas, las empresas y las economías del calor extremo y de los muchos otros costes crecientes del cambio climático es una tarea fundamental para todas las naciones, y comienza por abandonar la adicción a los combustibles fósiles mucho más rápido.”

Conflictos y combustibles fósiles agravan la crisis climática

La guerra en Oriente Medio ha puesto de manifiesto los "costes desorbitados" de la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de transitar hacia fuentes de energía más limpias, dijo Stiell, señalando también las temperaturas superiores a los 43 °C en la India, donde las autoridades han informado de muertes por insolación.

Reino Unido y Francia rompen récords históricos de temperatura

El martes se registró una temperatura de 35.1°C en los Jardines Botánicos de Kew, en Londres, según informó la Oficina Meteorológica del Reino Unido, superando el récord de 34.8°C establecido el día anterior. Esta lectura superó con creces el récord anterior de 32,8 °C, que data de 1922 y que se igualó en 1944.

Francia, que esperaba temperaturas máximas locales de 39°C el miércoles, también registró el martes su día de mayo más caluroso de la historia, cuando el índice de calor nacional, un promedio de 30 lecturas en todo el país, alcanzó los 24,8 °C, superando los 24,6 °C del lunes, que ya eran un récord.

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