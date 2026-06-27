ONU despliega hospitales tras terremotos en Venezuela

Los hospitales de campaña forman parte de una de las mayores operaciones de respuesta sanitaria internacional desplegadas recientemente en América Latina

La magnitud de la emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela esta semana obligó a las Naciones Unidas y a organismos internacionales de asistencia a desplegar infraestructura médica de emergencia en el estado de La Guaira, la región más golpeada por el desastre, donde la cifra oficial de fallecidos asciende ya a 1,430 personas.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó que se instalaron tres hospitales de campaña con el objetivo de atender a cientos de lesionados sin necesidad de trasladarlos masivamente a centros hospitalarios de Caracas, cuya capacidad también enfrenta presión por la emergencia.

La ONU despliega hospitales de campaña en La Guaira

Rampolla explicó que la decisión de instalar hospitales temporales en La Guaira responde a la necesidad de brindar atención inmediata a las víctimas en la zona más afectada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles.

"No es sostenible trasladar a todos los pacientes hacia Caracas", señaló el funcionario al detallar que estas instalaciones médicas cuentan con capacidad para atender emergencias traumatológicas, realizar intervenciones quirúrgicas y ofrecer hospitalización temporal.

La medida busca aliviar la presión sobre la red hospitalaria venezolana, luego de que diversos centros de salud sufrieran daños estructurales o registraran una alta demanda de pacientes tras la tragedia.

Hospitales de Caracas reciben a decenas de heridos

La mayoría de los pacientes que permanecen hospitalizados en centros médicos de Caracas, como el Hospital Vargas y el Hospital Domingo Luciani, provienen precisamente del estado de La Guaira, donde se registró el mayor impacto humano y material de los terremotos.

De acuerdo con organismos internacionales, la infraestructura hospitalaria temporal desplegada en la región incluye servicios de cirugía de emergencia, traumatología, laboratorio clínico, farmacia, atención materna y apoyo psicológico para sobrevivientes y familiares.

Los hospitales de campaña forman parte de una de las mayores operaciones de respuesta sanitaria internacional desplegadas recientemente en América Latina.

Además de la atención médica, Naciones Unidas coordina con las autoridades venezolanas la instalación de refugios multiservicios destinados a las familias que perdieron sus viviendas.

Estos espacios contarán con servicios sanitarios, comedores comunitarios y áreas de atención básica, y serán instalados lo más cerca posible de las comunidades afectadas para evitar desplazamientos prolongados de los damnificados.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas reportan al menos 3,142 familias afectadas directamente por los terremotos.

La emergencia humanitaria continúa en fase crítica

De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos han dejado 1,430 personas fallecidas, además de 3,238 heridos, mientras continúan las operaciones para localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

Por su parte, las autoridades venezolanas informaron que durante la madrugada del sábado fueron distribuidas aproximadamente 2,600 toneladas de alimentos y agua potable entre las comunidades afectadas de La Guaira.

La combinación de daños estructurales, interrupciones en servicios básicos y la elevada cifra de víctimas ha llevado a organismos internacionales a considerar la situación venezolana como una emergencia humanitaria de gran escala, cuya recuperación podría extenderse durante meses e incluso años.