ONU insta esclarecer desaparición de 120 personas en Nicaragua

El Grupo de Trabaja de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas afirmaron que las autoridades deben esclarecer el paradero de más de 120 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en Nicaragua.

Entre las posibles víctimas figuran líderes indígenas, adultos mayores, mujeres y militantes, señalaron al menos cinco miembros de la ONU.

"Todos aquéllos que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua, y esto debe terminar de inmediato", afirmaron.

Aparentemente, una gran parte de las desapariciones parecen haber sido ordenadas desde las más altas instancias para "infundir temor en la sociedad".

Expertos advirtieron que el número real de víctimas podría ser mayor, debido a que se cree que muchas no fueron denuncidas por sus familiares por miedo a las represalias.

