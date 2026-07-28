ONU declara compromiso para resolver división étnica de Chipre

Numerosas rondas de conversaciones mediadas por la ONU han corrido la misma suerte desde 1974, cuando la isla quedó dividida tras una invasión

En su visita a Chipre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, refrendó este martes su compromiso por resolver la división étnica en la nación insular, aunque las expectativas son bajas respecto a un avance que conduzca a un acuerdo de paz.

Tras su reunión con el presidente Nikos Christodoulides, Guterres aseguró que buscará brindar ayuda a los ciudadanos en medio de renovados esfuerzos por reanudar las conversaciones formales de paz tras una pausa de casi una década.

“Haré todo lo que pueda para apoyar a los grecochipriotas ya los turcochipriotas en este momento tan importante”

Un acuerdo de paz en Chipre ayudaría a desbloquear el potencial del Mediterráneo oriental como proveedor de gas natural para Europa y otras localidades, al tiempo que aliviaría tensiones en una región con intereses contrapuestos sobre energía, territorio e influencia.

Numerosas rondas de conversaciones mediadas por la ONU han corrido la misma suerte desde 1974, cuando la isla quedó dividida tras una invasión provocada por un golpe respaldado por Atenas.

A pocos meses de que expire su mandato en la ONU, Guterres quiere convocar una reunión más amplia para involucrar a los principales diplomáticos de las garantías de Chipre.

El portavoz del gobierno de Constantinos Letymbiotis, señaló que la decisión de Guterres de dedicarle tiempo personal a la visita “indica que puede haber avances”.

A principios de este mes, el vicepresidente Cevdet Yilmaz reiteró el apoyo de Ankara a un acuerdo de dos Estados que otorgue reconocimiento internacional a los turcochipriotas secesionistas.