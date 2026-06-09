Destaca Gobierno apoyo de ONU ante casos de desaparecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México cuenta con el acompañamiento de organismos de Naciones Unidas para fortalecer las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y atender una problemática que, afirmó, existe y requiere acciones permanentes del Estado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal rechazó que su administración ignore la crisis de desapariciones y sostuvo que se han impulsado reformas legales y mecanismos de búsqueda que incluso han sido reconocidos por organismos internacionales.

“Tenemos todo el apoyo de distintas instituciones de Naciones Unidas que nos apoyan. Particularmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas, personalmente hablé con él de este tema”, declaró.

Explicó que además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otras áreas del organismo internacional colaboran con México en el fortalecimiento de las estrategias de localización de personas.

Señaló que estas instancias han acompañado el proceso de revisión y actualización de las políticas públicas relacionadas con las desapariciones.

“Estamos recibiendo apoyo de ellos y de otras áreas de Naciones Unidas que nos apoyan en este proceso. Incluso han reconocido que hemos avanzado del año pasado a este año con todas las nuevas leyes que estamos incorporando”, afirmó.

Insistió en que su gobierno mantiene una política de apertura hacia la cooperación internacional y descartó cualquier resistencia a recibir asesoría externa en un tema tan sensible.

Segob informará avances de manera periódica

La titular del Ejecutivo federal adelantó que instruyó a la Secretaría de Gobernación para que informe de manera regular sobre los resultados obtenidos en las labores de búsqueda y localización.

De acuerdo con Sheinbaum, los reportes se presentarán cada 15 días o cada tres semanas, una vez que la información haya sido compartida previamente con los colectivos de familiares.

“Lo que le he instruido a la Secretaría de Gobernación es que cada 15 días, cada tres semanas, estén dando conferencias de prensa e informando, después de haber informado a los colectivos, cuáles son los avances y cuántas personas hemos encontrado”, señaló.

Consideró fundamental transparentar los resultados y dar a conocer los casos de personas localizadas.

Reconoce derecho de colectivos a denunciar

Al referirse a la actividad de los colectivos de búsqueda, defendió su derecho a acudir a medios nacionales e internacionales para visibilizar la problemática.

“Los colectivos tienen derecho a acercarse a la prensa internacional y tienen todo el derecho de hacerlo”, expresó.

Añadió que, de la misma manera, el Gobierno federal tiene la responsabilidad de informar las acciones que realiza para combatir este delito y atender a las víctimas.

Además, reiteró que la desaparición de personas sigue siendo uno de los principales desafíos del país y reconoció que gran parte de los casos están relacionados con la actividad de grupos criminales.

“La Secretaría de Gobernación puede informar de todo lo que estamos haciendo en México para atender este tema, esta situación, este delito de desaparición en México, vinculada principalmente con delincuencia organizada, porque no es que el problema no existe, existe y lo estamos atendiendo”, concluyó.

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