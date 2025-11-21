Cerrar X
betsy_chavez_peru_d07d99061b
Internacional

Ordenan capturar a exministra peruana refugiada en México

La justicia de Perú ordenó prisión preventiva y la captura nacional e internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México

  • 21
  • Noviembre
    2025

La justicia de Perú ordenó este viernes cinco meses de prisión preventiva y la captura nacional e internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo de México a inicios de noviembre y se encuentra en la embajada de ese país en Lima.

El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó un pedido de la fiscalía para que se modifique la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego de que la ex primera ministra incumpliera las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la embajada mexicana.

Chávez está acusada de coautora del delito de rebelión por su participación el 7 de diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dispuso la disolución del Congreso, lo que finalmente derivó en su destitución.

Perú rompió relaciones con México tras el asilo concedido a Chávez e informó a inicios de esta semana que había resuelto “demorar” la decisión de concederle un salvoconducto para que abandone el país hacia México hasta que consulte con países miembros de la OEA sobre una convención de asilo.

Perú sostiene que en el caso de Chávez la Convención de Caracas se ha usado de forma “indebida” porque la ex primera ministra está acusada de un delito común y no es víctima de una persecución política.

Días después de que México le otorgó el asilo a Chávez el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rechazo a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano.

México objetó la decisión de los congresistas peruanos y dijo en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida estaba motivada por “planteamientos falsos”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fatima_sheinbaum_ee8a0e8001
Celebra Presidencia triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
nacional_jueza_angela_zamorano_herrera_bd5390ea8c
Jueza electa decidirá este viernes el futuro de Javier Duarte
Whats_App_Image_2025_11_20_at_4_13_21_PM_a9beee5c2a
Próximo fiscal de Tamaulipas se someterá a rigurosos filtros
publicidad

Últimas Noticias

AP_25326232704542_87a21b3bcc
Bomberos combaten incendio en buque de Los Ángeles
AP_25326209562216_f38ee69ed4
Lando Norris logra la pole en clasificación de Las Vegas
INFO_7_UNA_FOTO_34_e297528d89
‘R1’ emerge como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×