Ordenan prisión preventiva para exgobernador de Chihuahua

Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

La resolución se tomó tras una audiencia de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Permanece en el Altiplano

La jueza María Jazmín Ambriz López ordenó que Duarte permanezca recluido en el penal del Altiplano mientras avanza el proceso.

El Ministerio Público Federal expuso 120 datos de prueba para sostener que el exmandatario habría desviado al menos 73 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal.

Será el sábado 10 de diciembre de 2025, a las 13:00 horas, cuando se determine si Duarte es vinculado a proceso por este nuevo caso de presunto lavado de dinero.

Detención reciente

La Fiscalía General de la República informó que el exgobernador fue detenido por segunda ocasión el lunes 8 de diciembre, alrededor de las 14:00 horas, al salir de su domicilio.

La aprehensión responde a una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez federal de Almoloya.

Antecedentes judiciales

De acuerdo con la FGR, Duarte es investigado por haber operado un presunto esquema de lavado de dinero para ocultar recursos desviados del erario de Chihuahua, valiéndose del Sistema Financiero Mexicano.

El exgobernador ya había sido detenido en julio de 2020 en Miami y extraditado a México en junio de 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa.

